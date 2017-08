Pääkirjoitus

Väkivallan torjunta vaatii määrätietoista toimintaa

Elokuun alussa tuli kuluneeksi kaksi vuotta siitä, kun Suomi ratifioi Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta, niin kutsutun Istan­bulin ­sopimuksen.



Tänä aikana on otettu ilahduttavia edistysaskelia lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi ja uhrien auttamiseksi, mutta suhteessa ongelman laajuuteen ja vakavuuteen toimet ovat vielä riittämättömiä.



Viime toukokuussa Helsingissä Naistenklinikan yhteydessä aloitti toimintansa Suomen ensimmäinen seksuaalisen väkivallan uhrien tukikeskus. Se tarjoaa muun muassa traumatukea ja neuvontaa. Tukikeskus tulee tarpeeseen, ja vastaavanlaiset keskukset on tarkoitus avata lähivuosina Turkuun ja Tampereelle.



Viime joulukuussa aloittanut puhelinpalvelu Nollalinja auttaa ja neuvoo lähisuhdeväkivallan uhreja ja heidän omai­siaan sekä heidän auttajiaan ympäri vuorokauden. Tämäkin on Istanbulin sopimuksen tuoma palvelu. Nollalinjalle tuli esimerkiksi viime toukokuussa yli 600 puhelua, mikä ylitti odotukset.



Istanbulin sopimuksen asettaman tavoitteen mukaan Suomessa pitäisi olla noin 500 turvakotipaikkaa. Nyt niitä on 143. Pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa kaupungeissa kaikki turvakotia tarvitsevat eivät sinne pääse. Suomessa on myös laajoja alueita, joissa ei ole lainkaan turvakoteja.



Hallitus päätti keväällä lisätä turva­kotien perustamiseen kaksi miljoonaa euroa vuodessa tästä vuodesta alkaen. Ensi- ja turvakotien liiton arvion mukaan tilanne korjautuisi riittävän nopeasti, jos lisärahoitus olisi ainakin aluksi neljä miljoonaa euroa vuodessa.



P erheväkivalta on Suomessa valitettavan yleistä, ja sen ennaltaehkäisyssä asenteilla on keskeinen rooli. Synnytysvalmennusta on saatavilla, mutta tarvetta voisi olla myös perhe- ja parisuhde-elämän valmennukselle. Kouluissa voisi hyvin keskustella siitä, miten toista ihmistä kohdellaan esimerkiksi seurustelusuhteissa.



Vaikka Istanbulin sopimus on jo tuonut joitakin parannuksia, väkivallan torjunta vaatii määrätietoista toimintaa koko yhteiskunnassa.