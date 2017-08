Pääkirjoitus

Saarikolla on hurja työlista

Heinäkuussa perhe- ja peruspalveluministerinä aloittaneen Annika Saarikon (kesk) työpöydällä on valtava määrä asioita. Hallitus sopi jo aloittaessaan, että keskustan sote-ministeri vaihtuu hallituskauden puolivälissä. Sote-uudistuksen piti olla siihen mennessä valmiina lakipaketteina eduskunnassa.



Toisin kuitenkin kävi, ja soten valinnanvapauslain kirjoittaminen uudelleen tupsahti Saarikon pöydälle. Kyse ei ole pikku viilauksesta: uusi ­lakiesitys vaatii hallituspuolueiden ­poliittisia linjauksia.



Saarikko oli toivonut, että hän voisi keskittyä perheiden ja ikäihmisten palvelujen uudistamiseen. Niissä onkin jo ­menossa valtava määrä erilaisia muutosohjelmia ja hallituksen kärkihankkeita.



Uudistuksilla tartutaan juuri niihin ­ongelmiin, jotka ovat kansalaisia viime vuosina vaivanneet. Miten ihmiset saisivat nykyistä paremmin hoivaa ja apua hyvissä ajoin eikä vasta sitten, kun tilanne on jo todella huono. Tässä on isoja ongelmia niin lasten ja nuorten auttamisessa, mielenterveyspalveluissa kuin ikäihmisten kotihoidossa ja kuntoutuksessakin.



Toivottavasti sote-uudistus nyt etenee ripeästi, jotta ministerin aika riittää myös muihin asioihin.