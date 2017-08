Pääkirjoitus

Onko Suomessa enää yhtään populistista puoluetta?

Pieni

Jaakonsaari

Aivan

populismin maineen­palautus on paikallaan. Populismi ei ole syypää aivan kaikkeen, mitä sen vastuulle on pantu, ja varmasti pannaan myös tämän jälkeen.Suomessa populismin tarkasteluun on nyt pari hyvää syytä, joista yksi on perussuomalaisen puolueen hajoaminen ja toinen presidentinvaalien lähestyminen.Kansainvälisesti syitä olisi enemmänkin. Populismin syntitaakka on kasvanut runsaassa puolessa vuodessa, jonka Donald Trump on ollut Yhdysvaltojen presidenttinä. Trumpille pelonlietsonta, viholliskuvat ja omien totuuksien tehtailu eivät ole vain vallan välineitä vaan myös politiikan sisältöä.Tarkkaavainen europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari (sd) kirjoitti heinäkuun lopussa Kainuun Sanomissa, että ”populismi ei ole ideologia vaan tapa argumentoida ja hankkia valtaa”. Trumpin tapauksessa populismi on väline politiikalle, jota vielä jokin aika sitten kutsuttiin napakasti äärioikeistolaiseksi.antaa aika ankaran kielteisen kuvan populismista, mutta Suomessa sitä nähdään lähikuukausina kaikenlaisessa käytössä.Vaalikampanjoissa vähän jokainen ehdokas turvautuu populismiin vetoamalla tunteisiin, vetämällä mutkia suoriksi tai karttamalla äänestäjien vieroksumia aiheita. Se pätee myös kampanjointiin ennen tammikuun lopun presidentinvaaleja ja todennäköisesti muiden mukana istuvaan presidenttiin Sauli Niinistöönkin.Turha tällaista populismia on tuomita, mutta siihen kannattaa kiinnittää huo­miota, kun se osuu kohdalle.eri asia on se, onko Suomessa perussuomalaisten hajoamisen jälkeen populistista puoluetta.Aiemmin perussuomalaiset oli aika klassinen populistipuolue, jossa eliitinvastaisuus oli tärkein yhdistävä tekijä erilaisten ryhmien kesken.Kun arvioi jäljelle jäänyttä puoluetta sen nykyisten johtohenkilöiden ja heidän aiempien puheidensa pohjalta, päätyy lähemmäs Trumpin mallia, jossa populismi on vain maahanmuuttajavastaisen, kiihkonationalistisen ja äärioikeistolaisen politiikan ohut kulissi. Sisäiset puhdistukset kuuluvat kuvaan.Puolueen hajoaminen tavallaan selkiinnytti Suomen puoluekarttaa, jota populismin käsitteen epätarkkuus tähän asti hämmensi.Mutta onko perussuomalaisista loikannut ryhmä populistinen? Sitä täytyy kysyä ryhmän ministerikaartilta.