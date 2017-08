Pääkirjoitus

Pohjois-Korean kriisin ratkaisuun ei ole oikotietä

Pohjois-Korea teki heinäkuussa kaksi onnistunutta mannertenvälisen ohjuksen koelaukausta. Aiemmin tällä viikolla ilmeni, että Pohjois-Korea pystyy myös valmistamaan ydinkärjen, joka mahtuu näihin Pohjois-Amerikan mantereen tavoittaviin ohjuksiin.



Presidentti Donald Trumpin lausunto, jossa hän sanoi Yhdysvaltojen vastaavan uusiin uhkauksiin ennennäkemättömällä ”tulella ja raivolla”, on tulkittu viittaukseksi ydinaseoption käyttöön. Kesäkuussa Trump totesi Etelä-Korean presidentille Moon Jae-inille, että Barack Obaman harjoittama ”strategisen kärsivällisyyden” politiikka Pohjois-Koreaa kohtaan on epäonnistunut ja että sen aika on ohi. Ei ole kuitenkaan vielä selvää, mitä uusi politiikka käytännössä pitää sisällään. ­



Trumpin kovasanaisesta retoriikasta huolimatta Yhdysvaltain vastuulliset poliitikot, sotilaat ja asiantuntijat kannattavat diplomaattisia ponnisteluja yhä nopeammin heikkenevän tilanteen ratkaisemiseksi. Puolustus­ministeri, kenraali James Mattis on varoittanut sotilaalliseen vaihtoehtoon sisältyvästä joukko­tuhon vaarasta. Aika käy vähiin, ­eikä oikotietä ole.



Pohjois-Korean ydinase ei ole välitön konkreettinen uhka, mutta pelkästään maan tavanomainen tykistö pystyisi muutamassa minuutissa aiheuttamaan valtavaa tuhoa kymmenen miljoonan asukkaan Soulissa: Etelä-Korean pääkaupunki on vain 50 kilometrin päässä Pohjois-Korean rajasta. Huomioon on otettava sekin, että aseellinen konflikti voi eskaloitua miljoonia kuolonuhreja vaativaksi ydinsodaksi.



Keskusteluissa on esillä myös toisen Korean sodan syttymisen mahdollisuus.



Ironista on, ettei edes aiempi Korean sota (1950–1953) ole teknisesti päättynyt. Pohjois-Korean, Kiinan ja Yhdysvaltain johtamien YK-joukkojen kenraalit allekirjoittivat taistelut lopettaneen ase­leposopimuksen 27. 7. 1953. Se oli kuitenkin vain ­sotilaallinen asiakirja, eikä Etelä-Korea ole allekirjoit­tanut sitä.



Aseleposopimuksen oli määrä olla väliaikainen ratkaisu, ”kunnes päästäisiin lopulliseen rauhanjärjestelyyn”. Vuonna 1954 Geneven konferenssi ei päässyt asiasta sopuun.



Sodan muodollinen päättäminen ei edellytä varsinaista muodollista rauhansopimusta. Esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeen Japanin ja Neuvostoliiton välillä ei allekirjoitettu rauhansopimusta. Lokakuussa 1956 maat allekirjoittivat kuitenkin yhteisen julistuksen, jolla niiden välinen sotatila lakkautettiin ja sovittiin diplomaattisuhteiden solmimisesta maiden välillä. Samalla päätettiin jatkaa neuvotteluja rauhan­sopimuksesta, jossa sovittaisiin myös maiden aluekiistat. Suhteet toimivat rauhansopimuksen puuttumisesta huolimatta normaalisti.



Korean niemimaalla rauhanomainen kokonaisratkaisu voisi osittain perustua Etelä- ja Pohjois-Korean väliseen vuoden 1991 perussopimukseen, joka pyrki luomaan puitteet Koreoiden väliselle sovinnolle ja hyökkäämättömyydelle.



Perussopimukseen sisältyi kohta, jossa puhuttiin ihmisten, informaation ja ajatusten vapaammasta kulusta Koreoiden välillä samaan tapaan kuin vuonna 1975 Etykissä allekirjoitetun Helsingin päätösasiakirjan kolmannessa korissa. Etykin kaltainen prosessi voisi tuoda virikkeitä pyrittäessä laaja-alaiseen rauhanprosessiin koko Koillis-Aasiassa.



Parin viime vuosikymmenen aikana on tutkittu mahdollisuutta perustaa Koillis-Aasiaan rajattu ydinaseeton vyöhyke.



Siihen voisivat kuulua Etelä-Korea, Pohjois-Korea ja Japani, jotka julistautuisivat ydinaseettomiksi kansainvälisen ydinsulkusopimuksen (NPT) mukaisesti. Kiina, Venäjä ja Yhdysvallat säilyttäisivät NPT-sopimuksen mukaisesti ydinasestatuksensa, mutta ne tukisivat konkreettisin keinoin Pohjois- ja Etelä-Ko­rean sekä Japanin ydinaseetto­muutta.



Lyhyen aikavälin kiireellisenä tavoitteena tulisi olla suoran keskusteluyhteyden luominen kriisin keskeisten toimijoiden, Pohjois-Ko­rean, Etelä-Korean, Kiinan ja Yhdysvaltain välille.



Luottamusta voisivat lisätä vastavuoroiset myönnytykset. Pohjois-Korea voisi sitoutua jäädyttämään ydin- ja ohjuskokeensa. Yhdysvallat ja Etelä-Korea voisivat vastavuoroisesti luvata sitovasti pidättäytyä vuosittaisista laajoista yhteisistä sotaharjoituksistaan.



James Goodby ja Markku Heiskanen



Goodby on entinen Yhdysvaltain Suomen-suurlähettiläs, Heiskanen eläkkeellä oleva diplomaatti.