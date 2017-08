Pääkirjoitus

Muutto Afrikasta ei pysähdy Libyaan

Tuki Libyalle on yksi avaimista EU:n pyrkimyksissä maahanmuuton hallitsemiseksi. Tavoitteena on saada Libya tehokkaaseen hallintaan niin, että maan hallitus pystyisi kansainvälisen tuen turvin ­sekä valvomaan eteläistä rajaansa että estämään ihmissalakuljettajien toiminnan pohjoisella rannikollaan.



Tavoitteen saavuttaminen on jälleen karkaamassa kauas tulevaisuuteen, mutta ponnistuksille Libyan vakiinnuttamiseksi ei ole ­Euroopan kannalta vaihtoehtoja. Edessä on hyvin pitkä prosessi, jossa tarvitaan paljon kykyä sietää epäonnistumista.



Tämän vuoden aikana merireitti Libyasta Italiaan on ollut Eurooppaan pyrkivien maahanmuuttajien ja pakolaisten eniten käyttämä vaihtoehto. YK:n siirtolaisuusjärjestön IOM:n mukaan Italiaan pyrki elokuun alkuun mennessä mereltä 95 000 ihmistä, kun Eurooppaan meritse yrittäneiden kokonaismäärä oli 115 000. Reitti Turkin kautta Kreikkaan on pysynyt viime vuodesta pääosin hiljaisena. Viime viikkoina tulijoiden määrä Marokosta Espanjaan on jälleen noussut, mutta on vielä kaukana ihmismääristä Italian vesillä.

Ensisilmäyksellä Libyasta voi löytää myönteisiä merkkejä järjestelmällisen ­ihmissalakuljetuksen hillitsemisestä. Pääkaupunki Tripolissa Libyan länsiosassa on jo vuodesta 2015 toiminut YK:n tunnustama ”kansallisen sovinnon hallitus”, jonka EU ja Yhdysvallat tunnustavat Libyan lailliseksi edustajaksi. Italia on tehnyt sopimuksen hallituksen kanssa Libyan rannikkovartioston kouluttamisesta, jotta ihmissalakuljettajien veneet saataisiin pysäytettyä jo Libyan aluevesillä. Ranskan tuore presidentti Emmanuel Macron on neuvotellut sopimuksen aselevosta ja vaalien järjestämisestä Tripolin vallanpitäjien ja Libyan rannikon itäpäädyssä Tobrukissa toimivan kilpailevan hallituksen välille.



Lisäksi Libyan erinäiset aseistetut ryhmät ovat onnistuneet vuoden kuluessa karkottamaan terrorijärjestö Isisin sille tärkeistä rannikkokaupungeista.



Pienetkin edistysaskelet ovat tärkeitä, mutta vastoinkäymisiä kertyy edelleen enemmän kuin menestyksiä. Se näkyy myös siinä, ettei Libyan kautta Eurooppaan pyrkivien ihmisten määrä ole vähentynyt.



S opimus aselevosta kahden kilpailevan hallituksen välillä on erittäin hauras, koska Tripolin hallituksella ei ole omia asevoimia eikä se pidä edes pääkaupunkia oikeasti hallussaan. Sen sijaan tarinan päähenkilöksi nousseella vanhalla kenraalilla Khalifa Haftarilla on Tob­rukissa alaisuudessaan paljon hajanaisia aseistettuja ryhmiä, jotka laajentavat valtaansa Libyan itäosissa ja voivat uhata myös Tripolin hallitusta.



Libyan kaaos muistuttaa sekavuudessaan Syyrian sotaa – myös siinä mielessä, että eri osapuolilla on yhä enemmän kansainvälisiä tukijoita.



Kenraali Haftarin tukijoihin kuuluu Egyptin ja Arabiemiirikuntien lisäksi Venäjä. Maa siis vastustaa Tripolin hallitusta, jonka aseman se on itse hyväksynyt YK:ssa. YK:n hyväksymää pääministeri Fayez al-Sarrajia vuorostaan tukevat EU:n ja Yhdysvaltojen lisäksi Turkki ja Qatar. Tilanne on monimutkaistunut entisestään Qatarin ja muiden Persianlahden arabimaiden välisen kriisin seurauksena.



Euroopalla on nyt edessään epämiellyttävä valinta kansainvälisesti hyväksytyn mutta täysin voimattoman Tripolin hallituksen ja ihmisoikeuksia surutta polkevan mutta aseissa ylivoimaisen kenraali Haftarin välillä. Edessä on pitkä neuvottelujen tie.