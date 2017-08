Pääkirjoitus

Budjettiehdotus kuljettaa taloutta oikeaan suuntaan

Valtiovarainministeriö julkaisi torstaina oman ehdotuksensa ensi vuoden tulo- ja menoarvioksi.



Ehdotus vie valtiontaloutta oikeaan suuntaan, sillä sen trendi on Suomessa harvoin nähty: menojen loppusumma on pienempi kuin tämän vuoden budjetissa, ja valtion velkaantumistahti näyttää hidastuvan.



Myös kokonaisveroastetta on pyrkimys pienentää tämänvuotisesta hiukan.



Ensi vuonna valtio pyrkii pärjäämään 3,4 miljardin euron lisävelalla, kun tänä vuonna lisävelkaa otetaan 5,4 miljardia euroa. Velkaantuminen siis hidastuu, mutta velkavuori jatkaa yhä kasvamistaan.



Verotuksen VM jätti suosiolla loppukuusta pidettäviin hallituksen budjettineuvotteluihin.



Tuloverojen keventämiseen kohdistuu melkoisia paineita. Muuten palkansaajien käteen jäävä tulo uhkaa ensi vuonna pienentyä. Tämä johtuu kilpailukyky­sopimuksesta, jossa työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja siirrettiin työn­antajilta palkansaajien maksettaviksi.



Veronmaksajain keskusliiton laskelmien mukaan tarvittaisiin noin 400 miljoonan euron verokevennykset, jotta kilpailukykysopimuksen vaikutukset nollaantuisivat.



Orpo kuitenkin tunnusti viikolla, että hallituksen kunnianhimoiset tavoitteet talouden tasapainottamiseksi uhkaavat suurelta osin jäädä saavuttamatta.



Tärkein tavoite olisi ollut työllisyys­asteen nostaminen 72 prosenttiin vuonna 2019, kun nykyennusteen mukaan se olisi vaalikauden lopussa 70,9 prosenttia. Suurempi työllisyysaste tietäisi lisää verotuloja ja pienempiä työttömyysmenoja. Useimmat muutkin taloustavoitteet uhkaavat jäädä saavuttamatta.



K annatuskyselyt lisäävät paineita etenkin keskustalle ja perussuomalaisista irtautuneelle ryhmälle: omaa äänestäjäkuntaa miellyttävien menolisäysten esittämisen houkutus kasvaa. Vai mistä keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajalle Antti Kaikkoselle tuli mieleen lausua ääneen, että ­takuueläkkeitä pitäisi korottaa?



Toivoa sopii, että hallituspuolueissa hermot pitävät paineista huolimatta.