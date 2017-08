Pääkirjoitus

Ratikkalinjasto on sekava

Mihin tämä ratikka menee? ­Tämän kysymyksen kuulee vähän väliä Helsingin raitiovaunupysäkeillä.



Raitiovaunulinjoja on muutettu viime vuosina tiuhaan, ja ensi maanantaina tulee taas muutoksia. Juuri kun olimme oppineet, että ysillä pääsee Länsisatamaan, maanantaista alkaen se onkin seiska. Linjoilla 2, 3 ja 7 yksi raitiovaunu kulkee kolmen eri numeron alla. Siis mitä?



Raitiovaunulinjojen viidakossa suunnistaminen on hankalaa helsinkiläiselle, mutta sen täytyy olla todella työlästä turisteille. Raitiovaunupysäkeillä käydään vilkasta elekieleenkin turvautuvaa keskustelua, kun vaikkapa kiinalainen turistiryhmä yrittää suunnistaa satamaan. Ensin pitää tietenkin selvittää, mihin satamaan he ovat pyrkimässä.



Matkustajien opastus on täysin riittämätöntä ja epäselvää. Ongelmilta tuskin vältytään, kun lipunmyynti raitiovaunuissa loppuu vuodenvaihteessa. Kuka silloin selittää kiinalaisille, miten mobiililippu ostetaan?



Muutosten taustalla on tietenkin hyvä pyrkimys parantaa raitiovaunuliikennettä. Tavoite voi näyttää hyvältä suunnittelijoiden työpöydällä, mutta se ei riitä. ­Ratikkalinja ei ole mitään ilman tyytyväisiä matkustajia.