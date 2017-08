Pääkirjoitus

Suomella on kiire luomutrendiin

ovat joskus niin näkyviä, että niitä on vaikeaa olla huomaamatta, vaikka ei täysin ajan hermolla eläisikään. Yksi sellainen on luomuruoka.Etenkin Keski-Euroopassa luomu näkyy kaikkialla. Luomutuotteet ovat lähiruuan ohella kauppojen parhailla paikoilla, mainoskampanjoiden kärjessä, yleisesti näkyvästi esillä.luomujärjestön (Ifoam) tilastot vahvistavat trendin. Luomutuotteiden myynti on kasvanut EU:ssa enemmän kuin muiden elintarvikkeiden, ja kuluttajat käyttävät tuotteisiin myös aiempaa enemmän rahaa. Erityisen voimakasta kasvu on ollut Ruotsissa, Suomen lähimarkkina-alueella.Etenkin ostovoimaisten kuluttajien joukossa ne ulkomaiset tuotteet, jotka eivät ole luomua, uhkaavat jäädä työläämmin markkinoitaviksi. Niiden valttikorttina pysyy lähinnä halvempi hinta.Suomessa on vuosien mittaan käytetty paljon puheenvuoroja sen painottamiseen, että kaikki suomalainen ruoka on puhdasta, olipa luomua tai ei. Luomu­trendiin on lähdetty pikemminkin tarkkailijana kuin intoa puhkuen.terveyshyötyjä suhteessa muihin elintarvikkeisiin ei olekaan yksiselitteisesti todistettu. Trendeihin liittyy kuitenkin aina muitakin arvoja kuin tekninen terveysvaikutus. Ihmiset ostavat itselleen mielikuvia, konsepteja ja ajatuksia. Tämä pätee ruokaan siinä missä muihinkin tuotteisiin.Tämän ruotsalaiset ovat oivaltaneet ripeästi. Ruotsi on jo pystynyt tuottamaan luomubrändejä, joilla on vientivoimaa maan rajojen ulkopuolellakin. Yksi esimerkki on Suomessa laajasti myyty Go Green -tuoteperhe, joka on osa suurta ruotsalaisviljelijöiden Landmännen-ryhmää. Ruotsissa luomun peltoala on jo 16 prosenttia, kun se Suomessa on noin 9 prosenttia.Suomessakin on jo paljon tuottajia, jotka kehittävät aktiivisesti uutta. Luomupeltoala kasvaa meilläkin lähes 10 prosenttia vuodessa. Silti Suomeen mahtuisi vielä lisää alan brändejä, joilla olisi menekkiä myös vientimarkkinoilla.Suomalaisuus säilyy vahvana ruokavalttina Suomessa, mutta muualla kilpailemiseen se tuskin riittää. Kotimaiset luomutuotteiden kehittäjät ansaitsisivatkin kaiken brändäys- ja konseptiavun tuotteidensa markkinoille saamiseen ja kilpailussa pärjäämiseen. Ei siksi, että muu ruoka olisi vähempiarvoista, vaan siksi, että näillä tuotteilla on nyt kuluttajien joukossa etsikkoaika.Siitä kannattaisi ottaa maana kaikki hyöty irti.