Pääkirjoitus

Lasten pyöräily kärsii aikuisten asenteista

Yli neljännes (28 prosenttia) Suomen peruskoululaisten koulumatkoista tehdään pyöräillen, kertoo tuorein aiheesta tehty tutkimus vuodelta 2013. Voimme olla ylpeitä tuosta kansainvälisestikin suuresta luvusta.



Toisaalta moottoriajoneuvoilla tehtyjen koulumatkojen osuus oli samassa tutkimuksessa kasvanut.



Koululaisten itsenäistä, omin voimin tapahtuvaa liikkumista on tuettava, jos haluamme sen säilyvän. Olosuhteissa ja kasvattajien asenteissa on parantamisen varaa.



Lapset pitävät yleensä pyöräilystä, sillä se on kävelyä nopeampi ja ketterämpi tapa kulkea. Pyöräily on sosiaalista, sillä lapset voivat kulkea matkoja yhdessä. Pyöräily lisää lasten itsenäisyyttä ja laajentaa heidän liikkuma-aluettaan.



Tiedämme, että lasten tulisi liikkua enemmän. Tunti liikuntaa koulupäivän aikana kuuluu hallituksen yhden kärkihankkeen, Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteisiin. Vuodessa on 190 koulupäivää, joten koulumatkojen pyöräily tai kävely lisäisi monen lapsen päivittäistä liikuntaa merkittävästi.



Pyöräilyn, kävelyn ja joukkoliikenteen suosiminen on myös turvallisuuskysymys. Koululaisten kuljettaminen henkilöautoilla lähelle koulun pääovea voi aiheuttaa vaaratilanteita koulujen lähiympäristöissä. Lisäksi pyöräilystä tulee sitä turvallisempaa, mitä enemmän liikenteessä on pyöräilijöitä. Kestävän liikkumisen suosiminen vähentää saasteita ja ruuhkia.



Suomalaisissa kouluissa elää kuitenkin sitkeä perinne, jonka mukaan koulumatkojen pyöräilyä ei suositella ainakaan pienimmille koululaisille. Koulu ei tosin voi kieltää pyöräilyä.



Asenteet ovat vähitellen muuttumassa pyöräilylle myönteisemmiksi. Monet koulut ovat kumonneet oppilaiden pyöräilyä rajoittaneita suosituksia.



Lasten pyöräilyn rajoittaminen on nurinkurista liikennekasvatusta: taito pyöräillä ja liikkua liikenteessä kehittyvät harjoittelemalla. Kolmasluokkalainen ei ole automaattisesti ja ilman harjoittelua ekaluokkalaista valmiimpi pyöräilijä.



Kieltojen ja rajoitusten takana on autolla ajamisen vahva asema: Suomessa on kouluja, joissa autolla pääsee lähemmäs pääovea kuin pyörällä. Pyörätelineet voivat olla kauempana kuin saattoliikenteen pysähtymispaikka. Pahimmassa tapauksessa koululla on varattu ­pysäköintitilaa autoille, mutta pyöräily on kielletty pyörä­telineiden puutteen vuoksi.



Lapset pyöräilevät, jos heidän pyöräilyään tuetaan.



Mallia pyöräilykasvatukseen voi ottaa esimerkiksi Hollannista: Brabantin alueen liikenneturvallisuus­ohjelmaan sitoutuneissa kouluissa 4–12-vuotiaat lapset opettelevat pyöräilytaitoja ja liikenteessä liikkumista puoli oppituntia vii­kossa.



Tavoitteena on vähentää lasten liikennekuolemat nollaan. Opetussuunnitelmaan kirjattua ohjelmaa noudattaa tällä hetkellä 819 hollantilaiskoulua.



Pitkäjänteinen pyöräilykasvatus pitäisi sisällyttää koulujen opetussuunnitelmiin Suomessakin. Vastuuta liikenneturvallisuudesta ei saa jättää pyöräileville lapsille.



Yhteistyö kuntien, koulujen, vanhempien, pyöräilyjärjestöjen ja muiden liikenneturvallisuutta edistävien toimijoiden kesken on välttämätöntä.



Myös pyöräilyliikenteen olosuhteita on parannettava. Hyvä alku lasten pyöräilyn edistämisessä on koulun lähi­ympäristön ajoneuvoliikenteen rauhoittaminen. Sen voi toteuttaa esimerkiksi muuttamalla kadut pyöräkaduiksi, joilla ajetaan pyöräilijöiden ehdoilla ja nopeus­rajoitus on alennettu 20 kilometriin tunnissa.



Turvallisemmasta liikenneympäristöstä hyötyvät kaikki. Kun pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen on sitouduttu, kouluissa on sijaa myös pyöräilykasvatukselle.



Lasten pyöräilyn edistäminen voi edellyttää aikuisilta omien tottumusten muutosta: ajonopeuksien alentamista, kävellen ja polkupyörällä liikenteessä liikkuvien entistä parempaa huomioimista sekä liikkumista yhdessä lapsen kanssa jalan ja pyörällä.



Sanna Ojajärvi ja Veera Moll



Ojajärvi on Pyöräilykuntien verkoston projektipäällikkö. Moll on tohtorikoulutettava Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitoksella.