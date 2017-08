Pääkirjoitus

Murehtijat, teitä tarvitaan nyt – huonoihin aikoihin ei voi varautua kuin hyvinä aikoina

Mark Mobius antaa ohjeen siitä, miten Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean nokitteluun ydinaseilla tulisi varautua.Ei mitenkään.”Jos jotain tapahtuu, kuolemme kaikki kuitenkin.”Näin Mobius totesi viime keväänä Bloombergin haastattelussa. Mobius perusteli sitä, miksi hänen sijoitusyhtiönsä ei ota huomioon ydinasekonfliktin kasvavaa vaaraa.Tavallaan loogista. Mitä sitä osakkeita myymään, kun mahdollinen uhka on epätodennäköinen ja liian kauhea ajateltavaksi.todellisuus toimii eri tavalla. Osakemarkkinat Yhdysvalloissa ja Etelä-Ko­reassa hermoilivat loppuviikosta Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean diktaattorin Kim Jong-unin uhittelun vuoksi.Maailmassa on paljon murehtijoita, myös sijoittajien keskuudessa. Minäkin olen sellainen. Erityisesti haluan varautua suurimpia uhkia vastaan. En vakuuta matkatavaroita, mutta autossa on kaskovakuutus. Säästän pahan päivän varalle.virallinen murehtija on valtiovarainministeriö. Se esitteli kuluneella viikolla ehdotuksensa Suomen valtion ensi vuoden tuloiksi ja menoiksi.Valtiovarainministeriön mukaan kohentuneesta taloudesta huolimatta jakovaraa ei ole. On jakovaara – vaara siitä, että ruvetaan taas lisäämään menoja, kun pitäisi jo vähentää velkaantumista ja varautua seuraaviin huonoihin aikoihin.Vaikka hallitus on leikannut menoja ja talous kasvaa, velkaantumisen päättymistä ei ole näköpiirissä. Velka kasvaa siinäkin tapauksessa, että eteen ei tulisi talouskriisiä, ja sellainen tulee aina ennemmin tai myöhemmin. Taloudessa on merkkejä, jotka kannustavat varautumaan seuraavaan kriisiin.Huonoihin aikoihin ei voi varautua kuin hyvinä aikoina. Se aika on nyt.Suomen taloudessa synkistelyä on jatkunut vuosikausia. Onneksi oli niitäkin, jotka jaksoivat valaa uskoa parempaan. Mutta murehtijoita – tulevaisuuteen varautujia – tarvitaan nyt.oli tärkeä opetus meille murehtijoille. Joskus pitää antaa mennä vaan. Elämä on liian lyhyt murehtimiseen – kunhan sen verran katsoo, ettei siitä tule vielä lyhyempi.Valtiolla ei sellaista asennetta voi olla. Aina tulee seuraava sukupolvi, jonka eväitä edellinen sukupolvi ei saisi syödä.