Pääkirjoitus

Kasvu alkoi, korjuu tiedossa jo syksyllä

Moni palkansaaja- ja työnantajaliitto aloitteli viime viikolla ensi syksyn palkkakierrosta.



Palkkaneuvotteluihin lähdetään parhaasta taloustilanteesta lähes kymmeneen vuoteen. Työnantajan mielestä kasvu saattoi alkaa hivenen liian varhain. Ennusteet lupaavat tälle vuodelle yli kahden prosentin talouskasvua. Ensi vuonna ja sitä seuraavana vuonna talouskasvu on ennusteiden mukaan tätä vuotta maltillisempaa. Kuitenkin lähi­vuosien – tai ainakin lähimmän vuoden – palkankorotukset sovitaan tämän vuoden syksyllä ja ensi talvena alkuvuodesta, juuri kun Suomen ­talouskasvu on ennusteiden mukaan kiihtynyt.



Teknologiateollisuuden viime tiistaina julkaisema suhdannekatsaus kuvannee teollisuuden tilannetta yleisemminkin. Teollisuudenalan suhdanteet ovat vahvistuneet ­selvästi kevään ja kesän aikana. Liikevaihto on kasvanut, tilauskanta vahvistunut ja henkilöstön määrä lisääntynyt.



Teknologiateollisuuden tilauskanta on vuoden toisella neljänneksellä kasvanut 25 prosenttia ensimmäisestä neljänneksestä. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna ­tilauskanta on peräti 47 prosenttia suurempi. Osaltaan kasvu selittyy suurilla laiva­tilauksilla.



M yös tuotannon kasvua rajoittavat tekijät ovat tuttuja nousukausilta: nykyinen tuotantokapasiteetti on monessa yrityksessä täyskäytössä. Tarvittaisiin siis lisää investointeja ja niitä, jotka uskaltavat investoida.



Kasvua jarruttaa myös pula ammattitaitoisesta työvoimasta.



Työnantajat toivoisivat Suomeen samaa sopimuskäytäntöä kuin Ruotsissa: työnantaja ja palkansaajapuoli toteaisivat yhdessä, millaiset kustannus­vaikutukset syntyneellä ratkaisulla on. Suomessa nyt vallitsevan perinteen mukaan omalle jäsenistölle kerrotaan jotain aivan muuta kuin julkisuuteen. Tämä hankaloittaa eri alojen sopimusten keskinäistä vertailtavuutta.



Alkavalla kierroksella on saavutus, jos joka alalle ­saadaan vähintään kaksivuotinen sopimus. Palkansaajapuolella saatetaan elätellä toiveita, että ennusteita joudutaan vastedeskin korjaamaan ylöspäin, kuten koko ­tämän vuoden on tapahtunut. Siksi palkkoja ei haluttaisi lyödä lukkoon useammaksi vuodeksi. Saattaa olla, ­että joillakin aloilla tulevat palkankorotukset sidotaan yleiseen talouskehitykseen.



On tosin keskeisiä aloja, joilla on pitkä sopimus voimassa. Tällaisia ovat muun muassa satamat, kumipyöräliikenne ja elintarviketeollisuus. Niiden tulevat palkankorotukset on sidottu syksyllä syntyvään niin sanottuun yleiseen linjaan.



K enties hankalin tilanne on julkisella sektorilla eli kunnissa, kuntayhtymissä ja valtiolla. Vaikka yksityissektorilla menee nyt lujaa, suhteellisen hyvä tilanne heijastuu verotuloihin ja kuntien ­rahoitusasemaan vasta vuoden viipeellä. Jos palkankorotukset määräytyisivät palkanmaksuvaran mukaan, ei julkisella ­sektorilla – ainakaan työnantajan mielestä – olisi palkankorotusvaraa laisinkaan.



Kuitenkin juuri julkiselta sektorilta on kuultu ronskeimmat palkkapuheet. Erityi­sesti Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön Jukon nokkamies Olli Luukkainen on kunnostautunut tässä jo keväällä. Kaiken ­lisäksi kunta-ala sopii palkankorotukset viimeisten joukossa, ensi vuoden alkuviikoilla. Vasta sitten nähdään, pitikö teollisuusliittojen palkkalinja koko maassa vai ei.