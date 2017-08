Pääkirjoitus

Äänestäjien pitäisi osata hillitä ehdokkaita

Professori Bengt Holmström sekä Sammon, Nordean ja UPM:n hallitusten puheenjohtaja Björn Wahlroos kertoivat torstaina kauppakamarien satavuotisjuhlassa, että he ovat huolissaan sekä demokratiasta että nuorten tulevaisuudesta.



Kaksikon mukaan demokratia on hyökkäyksen kohteena eri puolilla maailmaa. Holmström kertoi lisäksi, että häntä huolestuttaa eläkejärjestelmän kestävyys, kun väestö ikääntyy, hoivamenot kasvavat ja nuoret ikäluokat kutistuvat.



”Kuka maksaa eläkkeet? Minun päässäni nämä yhtälöt eivät mene yhteen. Suomi tulee varmasti maksamaan eläkkeensä tälle sukupolvelle, mutta minun huoleni on seuraava sukupolvi”, Holmström kertoi (IL 11.8.). Hän epäili, että eläke­lupaus nuorille ei toteudu.



Nämä kaksi huolta ovat jollain tapaa sukua toisilleen. Politiikka muuttuu yhä kiikkerämmäksi. Sitä kuullaan, joka pitää kovinta ääntä. Massaa kumarretaan äänten toivossa, vaikka samalla pyllistettäisiin tulevaisuudelle. Lyhyen aikavälin voittoja haetaan, vaikka se tarkoittaisi tappioita pitkän aikavälin eduille. Populismiksikin tätä asennetta voisi kutsua.



Suomen eläkejärjestelmä on paremmassa kunnossa kuin monessa muussa teollisuusmaassa, ja rahastot ovat kasvaneet. Kuitenkin vain pieni osa eläkeläisten nostamista eläkkeistä tulee rahastoista – pääosan maksavat nykyiset työnantajat ja työntekijät. Järjestelmä on sukupolvien välisen solidaarisuuden varassa.



K un väestö ikääntyy, yhä useampi ääni tule eläkeläisiltä. Nuorimmat ikäluokat ovat passiivisempia vaikuttajia demokratiassa kuin vanhemmat ikäluokat. Tästä syntyy politiikan pikavoittoja hakeville suuri kiusaus turvautua eläkepopulismiin.



Nuorten – erityisesti taantuman aikaan työelämään valmistuneiden – ansiokehitys on heikkoa. Heidän eläkejärjestelmään sijoittamiensa eurojen tuotto on lisäksi paljon huonompi kuin vanhemmilla ikäluokilla. Eläkeikäkin nousee.



Sukupolvien välillä tulee olla solidaarisuutta molempiin suuntiin. Vanhemmilta ikäluokilta vaaditaan nyt paljon: pitäisi olla tukematta niitä, jotka turvautuvat eläkepopulismiin. Eli äänestäjien pitäisi ymmärtää hillitä ehdokkaita.