Pääkirjoitus

Pyöräily tarvitsee kaistansa

Pyöräily Helsingissä on lisääntynyt, ja sen eteen on myös tehty paljon töitä. Hyviä pyöräilyreittejä on eri puolilla kaupunkia – muitakin kuin Baana. Lähes 60 prosenttia aikuisista helsinkiläisistä pyöräilee vähintään kerran viikossa lumettomana aikana. Kaupunkipyörät ovat menestys.



Tästä huolimatta pyöräily ei ole aina sujuvaa varsinkaan kantakaupungissa. Pyörätie saattaa loppua yhtäkkiä, minkä jälkeen pyöräilijä on vilkkaan autoliikenteen keskellä tai siirtyy vastoin määräyksiä jalankulkijoiden sekaan.



Kevyen liikenteen väylät, joilla liikkuu sekä pyöräilijöitä että jalankulkijoita, ovat vaarallisia. Vaaratilanteita syntyy varsinkin siksi, että liian moni pyöräilijä ajaa kaupungissa kovaa vauhtia. Silloin ei jää riittävästi aikaa reagoida jalankulkijoiden äkillisiin käännöksiin.



Kööpenhaminan kaduilla liikkuu jo enemmän pyöriä kuin autoja (HS 11.8.). Tanskassa pyöräilylle onkin otolliset olosuhteet, koska siellä on hyvin tasaista. Kööpenhaminassa on kuitenkin tehty paljon sen eteen, että eri tavoin liikkuvat voivat kulkea liikenteessä turvallisesti.



Helsingissäkin tarvitaan selvästi merkittyjä omia kaistoja pyöräilijöille – varsinkin, jos tavoitteena on edelleen lisätä pyöräilyä.