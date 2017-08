Pääkirjoitus

Palveluseteli olisi helppo ratkaisu sote-malliin

perustus­lakivalio­kunta kaatoi esityksen soten valinnanvapauslaista kesäkuun lopussa, moni jäi varmasti pohtimaan, tuleeko tästä taaskaan yhtään mitään. Tilanne ei ole epätoivoinen, mutta se on vaikeampi kuin hallituspuolueet haluavat myöntää.Pian perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen hallituspuolueet sopivat keskenään, että valinnanvapaudesta tehdään uusi lakiesitys. Samalla puolueet sopivat, että valittua mallia ei vaihdeta.Valittu mallihan on se, että julkisia ja yksityisiä sote-keskuksia olisi tulevaisuudessa rinta rinnan, samoilla ehdoilla tarjoamassa julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Perustuslakivaliokunnan keskeisin tyrmäys koski sitä, että lailla ei voida pakottaa maakuntia yhtiöittämään omia sote-keskuksiaan.olisi ollut helppo keino taata julkisten ja yksityisten sote-keskusten tasavertainen kilpailuasetelma eli kilpailuneutraliteetti. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että kaikkia sote-keskuksia koskisivat samat verosäännöt ja konkurssiriski. Yh­tiössä julkisten sote-keskusten kirjanpito ja kustannusrakenne olisivat läpinäkyviä ja vertailukelpoisia.Yhtiöittämiseen ei siis voi pakottaa, mutta laki voi antaa siihen mahdollisuuden. Jotkut maakunnat varmasti tekisivät niin, mutta eivät kaikki. Siten julkiset sote-keskukset olisivat todennäköisesti maakunnan liikelaitoksia.Tästä seuraa, että hallituksen kaavailema markkinamalli ei toteudu siten kuin alun perin oli suunniteltu: sote-keskusten piti kilpailla asiakkaista, jolloin kilpailudynamiikan hyödyt edistäisivät tuottavuutta ja kustannustehokkuutta palveluissa. Nyt tämä hyöty ainakin vähenee.Tilaajan ja tuottajan erottaminen maakunnan organisaatiossa kyllä onnistuu, samoin liikelaitoksen erillinen kirjanpito. Maakunnan liikelaitoksella ei kuitenkaan välttämättä ole yhtä selkeitä kannustimia laskea toimintansa todellisia kustannuksia kuin yhtiöllä olisi ollut.Tämä voi heikentää maakunnan mahdollisuuksia valita aina tuottavuudeltaan paras palvelu. Maakunnan poliittisille päätöksentekijöille tulee kuitenkin vahvempi ote liikelaitoksiin kuin olisi tullut yhtiöihin.tarttui myös toiseen olennaiseen ongelmaan hallituksen esityksessä. ­Sosiaalipalveluihin liittyy lähes aina julkisia viranomaispäätöksiä, eikä näitä päätöksiä voi antaa yksityisten yritysten hoidettaviksi.Hallitus laajensi keväällä sote-keskuksille kaavailtua palveluvalikoimaa siten, että sote-keskusten olisi pitänyt lääkäripalvelujen ohella hoitaa muun muassa kotisairaan­hoitoa, päihdekuntoutusta tai jopa neuvoloita. Näin laajan palveluvalikoiman sote-keskuksia voivat yksityisellä puolella tarjota ainoastaan suuret yritykset. Pienille yrityksille oli lakiesityksessä jätetty mahdollisuus toimia alihankkijoina.Mitä palveluja sote-keskuksiin sitten tulee? Yksi vaihtoehto on, että ne typistyvät terveyskeskuksiksi, joista saa vain sosiaalipalvelujen ohjausta ja neuvontaa.Samalla voi kadota yksi sote-uudistuksen alkuperäisistä tavoitteista: parempi yhteistyö sosiaali- ja terveyspalvelujen kesken itse palveluissa. Tätä tavoitetta esimerkiksi valinnanvapausmallin pää­arkkitehti kokoomus on pitänyt vähemmän tärkeänä, koska tämä niin sanottu integraatio toteutuu joka tapauksessa hallinnossa. Perusteluna on, että suurin osa sote-palvelujen asiakkaista käyttää vain yhtä palvelua kerrallaan. Mutta se kymmenesosa asiakkaista, joka tarvitsee monia eri palveluja, aiheuttaa myös valtaosan kustannuksista. Ja juuri he saavat nyt heikoiten palveluja.pitäisi noin kuukauden kuluessa tehdä poliittisia linjauksia uuden valinnanvapauslain pohjaksi. Tässä kohtaa on syytä kysyä, onko järkevää pitää jäärä­päisesti kiinni laajan valikoiman sote-keskusmallista.Jos julkisten sote-palvelujen saatavuutta halutaan parantaa lisäämällä yksityistä palvelutuotantoa, helpoin keino olisi palveluseteli. Maakunnat voisi velvoittaa käyttämään palvelu­seteleitä varsinkin silloin, kun seteli olisi hinnaltaan ja laadultaan parempi vaihtoehto omalle tuotannolle.Palvelusetelit ovat olleet käytössä jo kahdeksan vuotta, mutta kunnat käyttävät niitä nyt todella vähän.Palvelusetelien avulla myös pienet yritykset pääsisivät paremmin tuottajiksi. Samalla poistuisi riski, että isot firmat ja niiden kansainväliset omistajat keräävät uudistuksesta suurimman hyödyn.