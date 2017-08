Pääkirjoitus

Vanhustenhoito ratkaisee säästöt

Hallitus on varannut sote-uudistukselle ison roolin yrittäessään kuroa umpeen julkisen talouden kestävyysvajetta. Sote-uudistuksen pitäisi hoitaa kymmenen miljardin euron säästötavoitteesta kolmen miljardin euron osuus.



Tarkkaan ottaen julkisten sote-palvelujen menojen kasvua pitäisi hillitä kolme miljardia euroa vuosina 2019–2029. Kun ­hallitus joutui heinäkuussa siirtämään sote-uudistuksen aloitusta vuoteen 2020, käytettävissä oleva aika lyheni vuodella.



Kun julkisten sote-palvelujen kustannukset ovat nyt lähes 20 miljardia euroa vuodessa, niiden hillitsemisellä on merkittävä rooli julkisen talouden tasapainottamisessa. Toistaiseksi ei ole selvinnyt, miten tämä onnistuu. Tarkka etu­käteen laskeminen on vaikeaa, mutta yksi asia lienee varma: säästöt voidaan unohtaa, jos tähän asti laiminlyötyä vanhusten kotihoitoa ei saada kuntoon.



Ihminen havaitsee äkilliset muutokset helpommin kuin hitaasti etenevät. Suomen väestörakenteen muutos on raju, mutta se etenee niin hitaasti, että sen tuomat huolet tahtovat tämän tästä unohtua. Ensi vuosikymmenellä suuret ikäluokat alkavat tulla ikään, jolloin heidän hoito- ja hoivapalvelujensa tarve kasvaa vääjäämättä. Näihin ­tarpeisiin ei kyetä vastaamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen nykyisillä rakenteilla eikä ­rahoituksella. Jo pelkästään tästä syystä sote-uudistuksella on kiire.



V anhustenhoidossa on jo vuosien ajan siirrytty tietoisesti laitoshoidosta kohti kotihoitoa. Periaate on hyvä, mutta toteutus ontuu pahasti. Kallista laitos­hoitoa on kyllä vähennetty vauhdikkaasti, mutta kotihoito on monessa kunnassa retuperällä. Jos kotihoito ontuu, ikääntyvä ihminen on pian siinä kunnossa, että tarvitsee laitoshoitoa. Väärässä kohdassa tehty säästö moninkertaistaa kustannukset.



Vanhusten kotihoito on järjestetty monessa kunnassa niin huonosti, että siinä uupuvat sekä asiakkaat että työntekijät. Kuitenkin on olemassa runsaasti esimerkkejä myös siitä, että kotihoidon laatua voidaan parantaa jo yksinkertaisilla toimenpiteillä.



Aina kyse ei ole edes lisärahasta vaan esimerkiksi työn paremmasta organisoinnista ja johtamisesta. Esimerkiksi Helsingin Vuosaaressa kotihoito parani merkittävästi, kun työvuoroja muutettiin niin, että työntekijöille jäi enemmän aikaa viipyä yhden asiakkaan luona. Hyviä tuloksia on saatu siellä, missä työntekijöitä ja asiakkaita kuullaan.



Hyvät käytännöt eivät kuitenkaan leviä kunnasta toiseen, mitä ei voi kuin ihmetellä. Sopiikin toivoa, että sote-uudistuksen jälkeen maakunnat toimivat omalla alueellaan tässä suhteessa fiksummin ja ottavat oppia myös muilta. Sote-uudistus parantaa myös valtion mahdollisuutta ohjata toimintaa huomattavasti tehokkaammin kuin nyt.



V aikka säästöjä tulee varmasti digitaalisista palveluista ja muista uusista toimintatavoista, vanhustenhoidon rooli on keskeisin. Valtaosa ihmisistä tarvitsee eniten sote-palveluja muutaman viimeisen elinvuotensa aikana.



Kotiin voidaan myös viedä paljon monipuolisemmin palveluja kuin tähän asti. Sekä julkisen talouden että ihmisten hyvinvoinnin kannalta tärkeintä olisi kuitenkin huolehtia siitä, että ikääntyvät ihmiset pysyvät terveinä ja toimintakykyisinä mahdollisimman pitkään. Siihen tarvitaan terveellisiä elämäntapoja, hyvää ravintoa, liikuntaa ja ihmissuhteita. Vastuu on ensisijaisesti ihmisellä itsellään, mutta toimintakyvyn ylläpitoon kannattaa käyttää myös julkisia varoja. Tähän tarkoitukseen käytetty euro maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.