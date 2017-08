Pääkirjoitus

Lisää kritiikkiä meille, kiitos – medialla on valtaa, ja vallankäyttöä on aina syytä vahtia

kesätoimittajana satuin olemaan päätoimittajan huoneessa, kun lukija soitti. Päätoimittaja kuunteli hetken, väitti sitten vastaan, haistatteli ja paiskasi luurin soittajan korvaan.Näin monessa toimituksessa toimittiin 1990-luvulla. Ajateltiin, että me toimittajat tiedämme paremmin, mikä on tär­keää ja millaisia juttujen kuuluu olla. Lukijat olkoot hiljaa ja lukekoot.Onneksi ajat ovat muuttuneet. Netti ja sosiaalinen media ovat kasvattaneet yleisön valtaa ja pakottaneet toimittajat luopumaan ylimielisyydestä.Tämä näkyy myös kritiikissä. Mediaa arvostellaan yhä enemmän. Parin viime viikon aikana olen kuullut, että ”Hesarin sensuuri iskee pahemmin kuin Iranin papisto”, että työpaikallani rangaistaan totuuden kirjoittamisesta.Mediaa, yksittäisiä juttuja ja toimittajien työtä kuuluukin kritisoida. Medialla on edelleen valtaa, ja vallankäyttöä on aina syytä vahtia. Harmi vain, että suuri osa mediakritiikistä on kevyitä heittoja.tähän juttuun, asenteellista propagandaa!” Tämä ei vielä ole kritiikkiä, ei ainakaan hyvää. Hyväksi kritiikiksi se voisi muuttua, jos kirjoittaja perustelisi, mikä jutussa oli pielessä. Olivatko faktat vääriä, oliko tilastoja tulkittu väärin, oliko jotain olennaista jäänyt kertomatta tai jonkun näkökulma kuulematta?Kouluissakin annettava mediakritiikin opetus jää usein pinnalliseksi. Oppilaita kehotetaan miettimään, miksi juttu on kirjoitettu ja mihin sillä pyritään.Kerron nyt salaisuuden: useimmiten jutulla ei pyritä mihinkään – paitsi kertomaan asioista, joiden arvioidaan olevan yhteiskunnallisesti tärkeitä tai lukijan kannalta kiinnostavia.Yksittäinen juttu voi silti mennä pieleen monesta syystä. Huolimattomuuden, kiireen tai osaamattomuuden takia tai vaikka siksi, että toimittaja ei tunnista ja kyseenalaista omia asenteitaan.jutut, huonotkaan, eivät kuitenkaan ole suurin ongelma. Tär­keämpää olisi kritisoida sitä, mistä ei kirjoiteta. Mitkä asiat jäävät käsittelemättä siksi, että suurin osa meistä toimittajista on keskiluokkaisia kaupunkilaisia? Kuuluuko köyhän ääni? Entä maaseudun? Lasten ja työkyvyttömien?Mitä tärkeää jää kertomatta siksi, että jotain tapahtuu hitaasti mutta uutis­kriteerit ohjaavat tarttumaan äkilliseen ja yllättävään?Rakkaat lukijat, arvostelkaa meitä paremmin. Kertokaa, mikä meiltä on jäänyt huomaamatta.