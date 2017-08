Pääkirjoitus

Edustajien eläkkeet toimivat alkuperäistä ideaa vastaan

Heinä–elokuun taitteessa oli paljon puhetta kansanedustajien niin sanotuista sopeutumiseläkkeistä. Järjestelmän avokätisyyttä on paheksuttu, kun eläkkeitä nostavat täysin työkykyiset entiset edustajat, joilla olisi monta vuosikymmentä työuraa jäljellä.



Kansanedustajien sopeutumiseläke säädettiin 1980-luvun alkupuolella eduskunnasta putoavien edustajien erään­laiseksi ansioturvaksi. Siihen aikaan oli normaalia, että työsuhde oli parhaimmillaan koko työelämän mittainen.



Neljän vuoden välein katkolla oleva kansanedustajan työ vaikuttikin tuon ajan oloissa todelliselta pätkätyöltä. Silloin pidettiin kohtuuttomana, että vaikkapa neljä kautta eduskunnassa is­tunut palaisi sananmukaisesti sorvin ­ääreen – jos hän edes saisi vanhan työnsä ­takaisin.



Kun nykyisin lähes jokainen joutuu vaihtamaan työuran aikana ainakin työnantajaa, mahdollisesti jopa ammattiaan, edustajien sopeutumiseläke voi tuntua tavanomaisesta palkansaajasta kohtuuttoman anteliaalta. Sopeutumiseläkettä – nykyiseltä nimeltään sopeutumisrahaa – onkin kohtuullistettu viime vuosina huomattavasti.



Suurin muutos edustajien eläkejärjestelmään tehtiin vuonna 2011. Siitä lähtien sopeutumisrahaa on maksettu enintään kolmen vuoden ajan. Muutos koskee kuitenkin vain niitä edustajia, jotka on valittu ensimmäistä kertaa eduskuntaan vuoden 2011 vaaleissa – ei ennen heitä edustajantoimensa aloittaneita.



Kansanedustajien eläke-etuuksien supistamisessa kunnostautui erityisesti tasavallan presidentti Sauli Niinistö, joka eduskunnan puhemiehenä toimiessaan puuttui muutenkin kansanedustajien etuuksiin ja eduskunnan rahankäyttöön. Siitä hyvästä Niinistö saikin edustajien ­vihat niskoilleen.



S opeutumisrahan lyhentäminen kovalla kädellä oli tarpeellinen muutos ja vastasi epäilemättä kansalaisten oikeustajua.



Mutta kansanedustajan työssä ei muutenkaan ole enää samanlaista hohtoa kuin ennen. Moni politiikasta kiinnostunut päätyy harkintansa jälkeen sittenkin liike-elämän palvelukseen.