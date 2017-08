Pääkirjoitus

Kun junat eivät kulje

Maanantai-iltana ja huomenna tiistaina moni työmatkallaan junaa käyttävä luultavasti päästelee ärräpäitä.



Harmistuksen ymmärtää: junat eivät kulje, koska Veturimiesten liitto menee runsaaksi vuorokaudeksi lakkoon. Syynä on hallituksen suunnitelma VR:n pilkkomisesta ja henkilöliikenteen avaamisesta kilpailulle. Ensimmäisenä aiotaan kilpailuttaa Etelä-Suomen taajamaliikenne.



Koko maan junaliikenne uhkaa pysähtyä tiistaiksi.



Kilpailutuksen vastustajat varoittavat ”kermankuorinnasta”: halutuimpia rataosuuksia todennäköisesti olisivat ne, joilla on paljon matkustajia, kun taas syrjäiset reitit tuskin kiinnostavat yrityksiä.



Tästä syntyvän ongelman hallitus ­aikoo välttää tekemällä käyttöoikeussopimuksista paketteja: jos haluaa liikennöidä vilkasliikenteisellä reitillä, on liikennöitävä myös hiljaisia reittejä.



Vihreiden entinen kansanedustaja ­Osmo Soininvaara kritisoi mallia blogissaan. Jos vähäliikenteisillä rataosuuksilla halutaan säilyttää henkilöliikenne, tuettakoon sitä suoraan, hän kirjoittaa.



Soininvaaran ehdotuksessa on kieltämättä ideaa. Koko Suomi pyritään pitämään asuttuna. Siitä joutuvat myös kaupunkilaiset maksamaan.