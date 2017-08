Pääkirjoitus

Viha ja väkivalta ovat Intian ja Pakistanin eron pitkä perintö

Pakistan ja Intia juhlistavat maanantaina ja tiistaina itsenäisyytensä 70-vuotispäiviä. Kaikki eivät kuitenkaan pääse mukaan juhliin.



Himalajan rinteillä Bhutanin rajan tuntumassa intialaiset sotilaat ovat vastakkain Kiinan joukkojen kanssa uudelleen tulehtuneessa ­rajakiistassa. Lännempänä Kashmirissa YK:n tarkkailijat seuraavat, kun Intian ja Pakistanin joukot jatkavat vuoriston solissa rutiiniksi muuttunutta ­tykistön tulitusta. Intian turvallisuusjoukot ja Pakistanin tukemat muslimikapinalliset ottavat yhteen muualla Kashmirissa.



Vielä lännempänä Afganistanin rajan tuntumassa Pakistanin sotilaiden ja erinäisten kapinallisryhmien yhteenotot vaativat yhä lisää kuolonuhreja.



Kaiken lisäksi sekä Intian että Pakistanin asevoimien komentokeskuksissa pidetään ydinkärjillä varustetut ohjukset laukaisuvalmiina myös juhlapäivinä. Maat kehittivät ydinaseensa nimenomaan toistensa varalle.



Britannian hallitseman Intian jakautuminen itsenäisiksi Intian ja Pakistanin valtioiksi oli yksi toisen maailmansodan jälkeisen maailman traumaattisimmista tapahtumista, ja väkivaltaisesta syntymästä heijastuu edelleen jännitteitä laajalle alueelle.



Jännitteistä ja väkivallasta huolimatta vuosipäivien uutiset eivät ole kummassakaan maassa yksinomaan huonoja.



I ntia jatkaa 1,3 miljardin ihmisen ­valtiona nousuaan yhdeksi maailman suurimmista markkina-alueista, vaikka köyhien määrä lasketaan edelleen sadoissa miljoonissa. Poliittinen tilanne on Intian mittapuulla melko vakaa. Pääministeri ­Narendra Modin taustaltaan hindunationalistinen puolue vahvistaa otettaan keskushallinnossa ja useissa osavaltioissa, ja aiempi valtakeskus kongressipuolue surkastuu.



Pakistanissa hyvänä uutisena voi pitää sitä, että korruptiosta syytetyn pääministerin Nawaz Sharifin ero heinäkuussa sujui ilman asevoimien vallankaappausta, joka olisi aiemmin kuulunut asiaan. Tunnelmaa parantavat talouskasvu ja suurelta osin Kiinan rahoittamat infrastruktuurihankkeet.



Itsenäisyysjuhlat palauttavat kuitenkin molemmissa maissa muistiin myös vuonna 1947 puhjenneet hirvittävät verilöylyt.



I ntian eteneminen kohti itsenäisyyttä kiihtyi vuoden 1947 kuluessa hallitsemattomaan vauhtiin. Siitä on syytetty nopeutetun itsenäisyyssuunnitelman laatinutta lordi Mountbattenia, joka oli Britannian alaisen Intian viimeinen varakuningas. Erityisen vihattu on lontoolainen lainoppinut Cyril Radcliffe, jonka epäkiitollisena tehtävänä oli vetää kartalle Intian ja Pakistanin rajat.



Britannian vastuu on selvä, mutta Intian hindu- ja muslimiyhteisöjen poliittiset johtajat tekivät itsenäistymisen yhtenä valtiona mahdottomaksi. Muslimiliigan johtaja Muhammad Ali Jinnah muistetaan Pakistanissa maan isänä, Intiassa maan hajottajana.



Pakistan itsenäistyi 14. elokuuta 1947 ja Intia seuraavana päivänä. Idässä jaetussa Bengalissa ja lännessä jaetussa Punjabissa entisiltä koti­seuduiltaan pakeni maan ­ha­joamisen vuoksi yhteensä noin 15 miljoonaa ihmistä. Lukuisissa silmittömissä verilöylyissä tapettiin eri arvioiden mukaan ainakin miljoona ihmistä.



Niin syntyi Intian ja Pakistanin välinen viha ja epäluulo, joka on sittemmin johtanut jatkuvaan väkivaltaan ja kolmeen täysimittaiseen sotaan. Niistä viimeisessä vuonna 1971 Itä-Pakistanista tuli Intian tuella itsenäinen Bangladesh.



Vihanpito on vauhdittanut ydinaseiden leviämistä ja ylläpitää häikäilemätöntä valtapeliä, joka on yksi taustasyy Afganistanin sodalle ja aseistettujen is­lamistiryhmien terrorille. Valtava avohaava Intian niemimaalla arpeutuu hyvin hitaasti.