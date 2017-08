Pääkirjoitus

Koulujen homeongelmat pitää vihdoin korjata

Helsingin uusi johto on ­luvannut nostaa homekoulujen korjaamisen yhdeksi kaupungin tärkeimmistä asioista jo tänä syksynä. Tavoite on hyvä, mutta ongelman ratkaiseminen on kaikkea muuta kuin yksinkertaista.



Apulaispormestari Pia Pakarisen ­mukaan ensin pitääkin selvittää, mistä ongelma johtuu. Helsinki on käyttänyt neljän viime vuoden aikana yli 300 miljoonaa euroa koulujen sisäilmaongelmien korjaamiseen, mutta ongelma on ja pysyy. Sisäilmaongelmaisia kouluja on jo yli 50. Koko maassa niitä on eri arvioiden mukaan satoja, Kuntaliiton mukaan jopa tuhat. Sisäilmaongelmia on toki muissakin rakennuksissa kuin kouluissa.



Homeoireilu on tutkimusten mukaan kylmän ilmaston maiden ongelma: rakenteet ovat eristemääriltään paksumpia ja monimutkaisempia kuin leudossa ilmastossa, ja kosteusvaurioiden vaikutukset voivat olla rakenteiden tiiviyden takia isommat. Ennen Suomessakin talot olivat huterampia mutta samalla vetoisia.



Ongelman syitä on löydetty vaikka kuinka paljon, ja ne ovat osin ristiriitaisia. Ongelmia on paljon 1950–1970-luvuilla rakennetuissa kouluissa, mutta niitä on myös uusissa koulurakennuksissa.



Yksi yleinen syy on ollut rakennusten ilmanvaihto. Ennen kouluissa avattiin ­ikkunat välitunnilla, nyt ilmastoinnin hoitaa kone. Joskus rakennusta pidetään liian tiiviinä, toisinaan taas huonosti tiivistettynä.



Syitä on löydetty sekä rakennusvaiheessa tehdyistä virheistä että kiinteistöjen huonosta ylläpidosta ja korjauksista. Uusissa rakennuksissa yksi syntipukki on ollut märän betonin päälle liimattu muovimatto.



S yiden selvittäminen on hankalaa, koska homeherkkyys on yksilöllistä. Siellä missä yksi saa oireita, toinen on oireeton. Pahoja terveyshaittojakin esiintyy vain osassa kosteusvaurioisista rakennuksista.



Tilanteen sekavuudesta voi tehdä ainakin sen johtopäätöksen, että tutkittua ­tietoa sisäilmaongelmista tarvittaisiin ­lisää.



Oli syy mikä tahansa, ihmisten oireilu ja sairastuminen pitää joka tapauksessa ottaa vakavasti.