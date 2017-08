Pääkirjoitus

Rotujännitteet ovat Trumpille politiikan rakennusainetta

Väestöryhmien väliset kiistat eivät ole olleet helppoja yhdellekään Yhdysvaltojen presidentille. Yhdysvallat on aidosti kulttuurien ja etnisten taustojen sulatusuuni, mutta yhtenäisyys on kaukana täydellisestä.



Myös Barack Obama varoi presidenttinä ottamasta voimakasta kantaa rotujännitteisiin. Hän tiesi, että yhtä väestöryhmää on vaikea korostaa ilman että ­toinen tuntee itsensä moitituksi.



Donald Trump kohtasi presidenttinä väestöryhmien väliset jännitteet, kun rasistisen äärioikeiston mielenosoituksen väkivallassa Charlottesvillessa Virginiassa kuoli lauantaina ainakin yksi vasta­mielenosoittaja ja useita loukkaantui. Trumpilla on kuitenkin hyvin erilaiset lähtökohdat kuin edeltäjillään, ja myös lopputulos oli poikkeava.



Rotujen väliset jännitteet ovat olleet tärkeä rakennusaine Trumpin poliittiselle uralle. Hänen useita vuosia käymänsä kampanja Obaman yhdysvaltalaisen syntyperän kiistämiseksi tulkittiin valkoisen ylivallan ryhmissä aivan oikein tuen osoitukseksi niille. Trump syytti Charlottes­villen väkivallan jälkeen tapahtumista toistuvasti useita toimijoita eikä maininnut rasistiryhmiä lainkaan. Sitä ei tulkittu presidentin varovaisuudeksi vaan äärioikeiston saaman tuen jatkumiseksi.