Tupakoinnista, kiroilusta ja pöyhkeästä käytöksestä

Venäjän

Asetusta

Ajoin

Venäjän valtiollinen uutistoimisto Ria Novosti on saanut käsiinsä lausuntokierrokselle lähteneen sisäministeriön määräysluonnoksen. Siinä puututaan pilkuntarkasti liikennepoliisin käytökseen.Luonnoksen mukaan poliisin on kuljettajaa puhutellessaan oltava "kohtelias, hienotunteinen ja käytettävä teitittelymuotoa". Kiroilu ja tupakointi asiakastilanteessa on ehdottomasti kielletty. Kaikenlainen sukupuoleen, ikään, rotuun, kansallisuuteen, kieleen tai sosiaaliseen, taloudelliseen, poliittiseen ja uskonnolliseen asemaan tai siviilisäätyyn perustuva syrjintä on poissuljettu.Määräystekstin mukaan kiroilun lisäksi myös ylimielinen käytös ja halventava äänensävy ovat poliisimiehen rikkeitä. Vaatimusten ja huomautusten tulee olla selkeitä ja yksiselitteisiä. Asiakasta ei tule provosoida laittomuuksiin, ja jos kuljettaja houkuttelee poliisia lain väärälle puolelle esimerkiksi lahjusta tarjoamalla, on ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin.Asetusta ja ministeriön määräystä piisaa muuallakin kuin Venäjällä. Esimerkiksi Suomen sisäministeriössä istui muistaakseni 1980-luvulla parlamentaarinen pamppukomitea, joka päätyi pitkällisen pohdinnan jälkeen siihen lopputulokseen, että 80-senttinen kumipamppu on tehokkaampi kuin 20 senttiä lyhyempi.Mutta eipäs virnuilla. Parhaimmillaan lait, asetukset ja muut määräykset ovat silloin, kun ne heijastavat todellisuutta. Toisin sanoen pykälissä vaaditaan sellaista, mitä asianosaiset muutenkin pitävät oikeana.Aika monen mielikuva Venäjän liikennepoliisista taitaa olla äärimmäisen kaukana uuden määräysluonnoksen hahmottelemasta kohteliaasta konstaapelista. Tien päällä on kenties tavattu partio, jonka nuorempi jäsen poistuu pusikkoon virtsalle samalla kun vanhempi virkavallan edustaja esittää lahjuspyyntönsä, sätkä hampaissa. Fiktio vahvistaa faktaa, eikä tarvitse mennä Gogoliin asti: ensimmäisenä tulee mieleen pari vuotta sitten suomeksi julkaistu Roman Sentšinin romaani Jeltyševit, erään perheen rappio. Mainio tarina saa alkunsa järjestyspoliisi-isän melko tuhoisista virkavirheistä.Ajoin runsas viikko sitten tutkaan parisataa kilometriä Moskovasta länteen, ja ylinopeutta oli jonkin verran. Poliisipartio olisi kelvannut toimintansa puolesta sisäministeriön mainokseen, ja kohtelu näytti olevan sama perässä rysään ajaneille venäläiskuljettajille. Nopeus ja kuva tutkan näytöltä ja 500 ruplan pikavoitto pankkiin maksettavaksi. Ei puhettakaan mistään "käteismaksusta".Näkyy se muuttuvan Venäjäkin, eikä aina huonompaan suuntaan.