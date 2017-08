Pääkirjoitus

Britannia aloitti väistöliikkeensä

Britannian ja Euroopan unionin välisiä neuvotteluja Britannian EU-erosta voisi kutsua ”jänistyspeliksi”. Molemmat osapuolet ajavat kohti rysähdystä. Sen sijaan, että kaksikko tekisi kaikkensa välttääkseen molemmille tuhoisan kolarin, kumpikin ajaa toista kohti ja odottaa, että vastapuoli väistäisi. Ajoissa tehdyn väistöliikkeen tiellä on poliittinen realismi: väistäjä näyttää luovuttaneen liian helpolla. Brexit-uhossa valtaan noussut Britannian nykyinen hallitus haluaa kaikin keinoin välttää jänistäjän maineen.



Britannian EU-kansanäänestyksestä on kulunut jo toista vuotta. Eroilmoitus unionille tehtiin monta kuukautta sitten. Neuvotteluille varattu kahden vuoden aika hupenee. Mutta neuvotteluasetelmat eivät kehity.



Britannian hallituksessa on ollut kaksi linjaa. Toiset haluavat kovaa brexitiä – äkkinäistä suhteiden katkaisua – ja toiset pehmeää brexitiä eli neuvoteltua ja hallittua eroa, jossa osapuolet säilyttävät nykyisistä siteistä hyväksi katsomansa osat.



Britannian hallituksen kyvyttömyyttä on jo epäilty taktiikaksikin: hallitus menee sammutetuin lyhdyin eteenpäin, käy samalla taustaneuvotteluja unionimaiden kanssa ja iskee lopulta pöytään pitkään ja huolellisesti valmistellun ehdotuksensa.



Eli mafiaelokuvista tutuin termein: hallitus tekee ehdotuksen, josta ei voi kieltäytyä. Näissä neuvotteluissa se olisi ennemminkin ehdotus, josta ei ehdi kieltäytyä. Molemmille osapuolille on hyväksi saada neuvottelut mahdollisimman valmiiksi ennen kahden määräajan päättymistä. Esimerkiksi niin, että kahden vuoden sisällä vahvistetaan ero tapahtuneeksi, mutta hankalimmat neuvottelukohdat hiotaan myöhemmin.



Aikataulussa pysyminen on etu unionillekin. Jos kaksi vuotta ei riitä, kaikkien jäsenmaiden pitää suostua jatkoaikaan. Siitä voi alkaa iltalypsy: jäsenmaat saattavat kiristää itselleen etuja, joilla ei ole mitään tekemistä Britannian ero­ehtojen kanssa.



B ritannian talous ja yrityselämä haluavat nykyisen epävarman ajan pikaista päättymistä. Yritysten pitäisi tietää nyt uusia investointeja harkitessaan, miten saarivalta­kunnan vienti- ja tuontituotteita kohdellaan rajalla vuosien päästä.



Epävarmuus on jo johtanut siihen, että Britan­niassa toimivat monikansalliset yritykset laajentavat toimintojaan Irlannissa tai Manner-Euroopassa eivätkä Britanniassa. Näin ovat linjanneet muun muassa rahoitusalan yhtiöt, jotka ovat käyttäneet Britanniaa kotipesänä tehdessään kauppaa mantereen suuntaan. Sama pätee palvelualaan, joka tarvitsee työvoimaa EU:sta. Jos ihmisten liikkuvuus voi kuristua, palvelualan yritys saattaa panna laajennushankkeensa hyllylle.



T iistaina esitelty Britannian hallituksen neuvottelutavoite on ilahduttava: vihdoin on tavoite, josta neuvotella. Britannia haluaa käydä kauppaa unionin kanssa vähintään kolmen vuoden ajan eronsa jälkeen tullisopimuksilla, jotka takaisivat mahdollisimman hyvin nykyisen tilanteen jatkumisen. Tämän voi tulkita siten, että pehmeä brexit ja järki alkavat voittaa Britannian hallituksessa. Britannia aloittaa väistöliikettä. Tosin ehdotuksesta on vielä pitkä matka toteutukseen.



Kolarin välttäminen edellyttää väistämistä myös toiselta osapuolelta. Britannian linjauksen jälkeen se on EU:lle hieman helpompaa. Britannia ei näytä enää vaativan entisten kaupallisten etujensa säilymistä: tullisopimukset eivät ole yhtä hyvä kaupallinen järjestely kuin unionijäsenen vapaa pääsy sisämarkkinoille. Tosin Britannia haluaisi tehdä tulliunionissakin kahdenkeskisiä kauppasopimuksia omin päin. Se tuskin käy.