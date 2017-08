Pääkirjoitus

Pitäisikö eduskuntavaalit ja eurovaalit yhdistää?

Päähallituspuolue keskustan puoluesihteeri Jouni Ovaska on lähettänyt muita eduskuntapuolueita edustaville kollegoilleen kutsun tulla oikeusministeriöön pohtimaan, miten loppuvuoden 2018 ja alkuvuoden 2019 vaalisuma pystyttäisiin välttämään.



Tapaaminen on elokuun lopussa. Alkuperäinen idea taitaa olla oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok).



Lokakuussa 2018 järjestettäisiin ensimmäiset maakuntavaalit. Eduskuntavaalit olisivat huhtikuussa 2019 ja europarlamenttivaalit saman vuoden touko–kesäkuussa.



Alun perin maakuntavaalit oli määrä järjestää ensi tammikuussa presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen yhteydessä. Vaalit lykkääntyivät, koska koko maakuntauudistus lykkääntyi.



Maakuntauudistusta taas lykättiin, koska sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistus haluttiin voimaan samaan aikaan kuin maakuntauudistus.



Sote-uudistus puolestaan lykkääntyi, koska eduskunnan perustuslakivaliokunta vaati hallitusta valmistelemaan valinnanvapauspykälät uusiksi.



Puoluesihteerit käsittelivät jo viime toukokuussa kevään 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien yhdistämistä. Ryhmä ei ollut yksimielinen, vaan Sdp, Rkp ja kristillisdemokraatit vastus­tivat vaalien yhdistämistä.



Muutokset vaalien ajankohtiin vaativat laajan parlamentaarisen eli käytännössä kaikkien eduskuntapuolueiden kannatuksen.



V irallinen syy on huoli vaaliväsymyksestä eli äänestysinnon laskemisesta, kun vaalit seuraavat toisiaan peräjälkeen.



Mutta koetuksella ei ole pelkästään ­äänestäjien kunto. Peräkanaa pidettävät vaalit syövät yhtä lailla sekä ehdokkaiden että puolueorganisaatioiden voimia ja ennen kaikkea varoja.



Julkista keskustelua vaalien ajankohdista ei ole vielä liiemmin käyty, mutta harkinnan arvoista olisi, jos kevään 2019 eduskuntavaalit ja maakuntavaalit käytäisiin samaan aikaan. Koska maakunnat aloittavat näillä näkymin vasta vuoden 2020 alussa, maakunnilla olisi tällaisella vaalien aikataululla luultavasti aivan riittävästi aikaa järjestäytyä.