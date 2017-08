Pääkirjoitus

Rokotus ei ole uskon asia

Tappavien kulkutautien torjuminen on suuri menestystarina siitä, kuinka lääketiede palvelee ihmiskuntaa. Silläkin tarinalla on nykymaailmassa kiistäjänsä.



Uskomuksiin on vapaus, mutta rajoja tulee vastaan, jos uskomusten takia asettaa alttiiksi oman terveytensä ohella myös lähimmäistensä sekä laajemman ihmisjoukon terveyden.



Suomessa ja useissa maissa viime vuosina levinnyt pienten lasten suojarokotusten vastaisuus on noussut uudella tavalla valokeilaan. Tuhkarokko on tänä vuonna levinnyt muun muassa Italiassa ja sieltä myös Suomeen.



Tuhkarokko on niiden kolmen vaarallisen kulkutaudin joukossa, jolta MPR-rokote suojelee. Rokote on Suomessa tarjolla kaikille lapsille, mutta sen ottamiseen perheitä ei pakoteta.



Tuore perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk) kantaa aiheellista huolta siitä, että rokotteen kattavuus on laskenut muun muassa suurissa kaupungeissa ja useissa Pohjanmaan kunnissa selvästi alle 95 prosenttiin.



Saarikko ei esitä lain sallimia pakko­keinoja rokotuksiin vaan haluaa lisää valistusta vastuusta. Valistus on välttämätöntä, mutta laki asettaa rajoja vahingolle, jota voi uskomusten nimissä tehdä.