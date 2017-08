Pääkirjoitus

ovat kiihtyneet. Luovuttaako 91-vuotias Britannian kuningatar Elisabet kruunun prinssi Charlesille jo lähiaikoina?Charlesin elämä on noudattanut käänteistä kaavaa kuolevaisiin verrattuna. Ensin hän odotteli vuosikymmeniä, että varsinainen työura pääsisi alkamaan. Nyt kun aika koittaa, 68-vuotias prinssi olisi ikänsä puolesta kypsä eläkkeelle. Mutta ikä on monarkistien huolista vähäisin.julkaistiin prinssi Char­lesin kirja nimeltä Harmony. Tämä 330-sivuinen teos on Charlesin maailman­kuvan manuaali. Prinssin pääteesi kuuluu: maailma on tuhoutumassa, koska olemme hukanneet yhteytemme Luontoon ja Harmoniaan.Kaikki alkoi mennä pieleen jo 1600-luvulla. Tieteellinen vallankumous, sitten teollinen vallankumous ja lopulta modernismi ovat pilanneet kaiken. Kun tiede edistyi, ihminen irtautui Jumalasta.Se oli Charlesista virhe. Joku muu voi ajatella, että valistuksen myötä ihminen alkoi vapautua kirkon pakkopaidasta.mukaan muinaisten kulttuurien arkkitehtuurissa on osattu toistaa luonnon omaa mittakaavaa ja harmonian kielioppia. Todisteeksi geometrisia kuvioita on piirrelty valokuvien ja piirrosten päälle. Da Vinci -koodi kalpenee.Charlesin turvasana on traditio. ”Traditio on elävää läsnäoloa”, joka katsoo yhtä aikaa tulevaisuuteen ja menneisyyteen, Charles kirjoittaa. Hän kutsuu nykyaikaa pilkallisesti mukavuuden aikakaudeksi. Maailman etuoikeutetuimpiin kuuluvan ihmisen sanavalinta on erikoinen, sillä kehittyvissä maissa miljardit ihmiset ovat vasta pääsemässä alkeellisimpien mukavuuksien pariin.Palvelusväen keskellä eristyksissä elävä prinssi suhtautuu alkuperäiskulttuureihin kuin 1800-luvun tutkimusmatkailija. Oi, nuo jalot villit kantavat perimmäistä viisautta turmeltumattoman luontosuhteensa ansiosta.puhuessaan Charles on tärkeällä asialla, mutta maailmaa ei pelasteta tiedettä kaihtavalla new age -hörhöilyllä. Charles on paasannut teemoistaan jo 1970-luvulta lähtien ja saanut osakseen pilkkaa. Nyt hän toteaa vahingoniloaan peittelemättä: Maailma hukkuu saastaan. Mitäs minä sanoin.Voin kuvitella, kuinka brittivirkamiehet ovat selanneet Harmonya kädet hikisinä. Tiesimme, että Charles on hörhö. Mutta että näin hörhö…God Save the Hippie King.