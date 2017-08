Pääkirjoitus

Tiliote ei aina kerro asumisen hintaa – lainanlyhennykset myös kartuttavat varallisuutta

Asuminen ei ole ilmaista, mutta jos haluaa laskea omat asumis­kulunsa, tehtävä ei ole aina kovin helppo. Yksinkertaisin tilanne on silloin, jos asuu vuokralla. Jos omistaa asuntonsa, tilanne muuttuu monimutkaisemmaksi.



Omaa tiliotetta katsoessa tuntuu selvältä, että vastikkeiden ja korkojen lisäksi myös asuntolainan lyhennys on kulu, koska se on joka kuukausi poissa muista käyttökohteista. Kun lyhennyksiä maksaa riittävän pitkään, tilanne kuitenkin näyttää toiselta. ­Ahkeralle lainanmaksajalle on kertynyt varallisuutta.



Talousoppineet ovat kehittäneet hienostuneita tapoja tilastoida omistusasumisen kuluja. Joskus laskelmissa kuitenkin vedetään mutkat suoriksi. Esimerkiksi tuoreessa Pellervon taloustutkimuksen selvityksessä, jonka ovat rahoittaneet Suomen kiinteistöliitto ja Omakotiliitto, lainanlyhennykset lasketaan sellaisinaan kuluiksi.



Tällaisella laskutavalla asumiskulut ovat suurimmat pääkaupunkiseudulla. Siitä huolimatta kalliille asunnoille tuntuu yhä löytyvän ostajia. Rohkeutta, jopa uhkarohkeutta, riittää suurten lainojen ottamiseen.



Yksi selitys on asuntojen hintakehitys. Kasvukeskuksissa hinnat nousevat edelleen, joten asuntovelallinen ainakin toivoo, että oman asunnon arvo nousee samalla, kun lainan pääoma pienenee.



Monella syrjäisemmällä paikkakunnalla tilanne on toinen. Vaikka oman kodin saa halvalla, ostajan täytyy varautua ainakin henkisesti siihen, että myyntihinta joskus ­tulevaisuudessa voi olla ostohintaa alempi.



L ama sai 1990-luvun alussa yhden sukupolven varomaan suuria lainoja ja pelkäämään korkeita korkoja. Pitkään jatkunut matalien korkojen aika on vähentänyt pelkoa suuria asuntolainoja kohtaan. Turvallisuuden tunne on lisääntynyt, jos hinnat lähiseuduilla ovat nousseet. Lainan­otto on tuntunut silloin kannattavalta.



Erot maan sisällä tulevat näkyviin, jos edessä on muutto toiselle paikkakunnalle esimerkiksi työn perässä. Laskevien hintojen alueella lainan lyhentäminen on kerryttänyt paljon vähemmän varallisuutta kuin nousevien hintojen alueella. Vaikka tiedossa ­olisi hyvä työpaikka, asuntolaskelmat voivat tehdä muutosta kannattamattoman. Silloin häviäjänä on myös kansantalous.



P oliitikoilta toivotaan usein ratkaisuja asumisen kustannuksiin. Helppoja vastauksia ei kuitenkaan juuri ole. Jos asuntoja ei ole tarjolla nykyistä enempää, ostajille ja omistajille annetut helpotukset siirtyvät hintoihin. Kaavoitus taas kestää kauan mutta on välttämätöntä uusien asuntojen luomiseksi.



Oikeansuuntainen askel olisi huolehtia siitä, että verotus ei aiheuttaisi ylimääräistä kitkaa, kun ihmiset hakeutuvat elämäntilanteeseensa paremmin sopiviin asuntoihin. Siksi painopistettä kannattaisi siirtää asuntokauppoihin liittyvästä varainsiirtoverosta muihin veroihin.



Myös pankit, vakuutusyhtiöt ja rakennuttajat voivat käyttää luovuuttaan. Asumiseen liittyvät ajatusmallit ovat yhä jäykkiä, vaikka asumisen tarpeet vaihtelevat paljon elämäntilanteen mukaan. Ajatus käänteisestä asuntolainasta on suunnattu lähinnä eläkeikäisille, mutta samantyyppisiä pääoman kerryttämisen ja kuluttamisen malleja voisivat tarvita myös työikäiset ja paikkakunnalta toiselle muuttavat.