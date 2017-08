Pääkirjoitus

Talousbongarin kannattaa tähytä parven liikkeitä

Vielä pari vuotta sitten kansantalouden mittauksista saatujen tulosten jakauma oli selvä. Huonojen saavutusten seasta oli vaikea löytää yhtään valopilkkua. Ne kajot, jotka optimistin tarkka silmä havaitsi, olivat usein tuikahduksia – tilastollisia virheitä tai puutteita, jotka tarkentuivat myöhemmin huonoon suuntaan.



Tilanne on nyt päinvastainen. Suomen talous kasvaa, ja hyvistä tuulista kertovat mittaukset hallitsevat. Jopa virkasynkistelijä – valtiovarainministeriön valtiosihteeri Martti Hetemäki – joutui myöntämään (Yle 12.8.), että ”suhdannetilanne näyttää vahvalta ja kasvu laaja-alaiselta”.



Keskelle riemua – budjetin rakentelua ja työmarkkinakierrosten valmistelua – putosi Tilastokeskuksen yllätys: Suomen bruttokansantuote pieneni kesäkuussa edellisestä kuukaudesta. Vähennystä tuli myös vuoden takaiseen lukemaan verrattuna. Vaihdetaanko konfetit tuhkaan?



Kun mitataan pientä kansantaloutta, tulokset heilahtelevat. Suomen bruttokansantuotetta voi nykäistä yhtäkkiä esimerkiksi se, mille kuukaudelle risteily­aluksesta saatava maksu osoitetaan.



Nyt kannattaa tehdä samoin kuin taantuman syvänteessä. Kokonaiskuva ratkaisee, ei yksittäinen mittaus. Tilastokeskus kertoo myös muista mittauksistaan: Avoimia työpaikkoja on yhä enemmän, tuotanto kasvaa ja kuluttajien luottamus on vahvaa. Teollisuuden, rakentamisen ja palveluiden liikevaihto kasvaa.



T ilastokeskuksen mittaus oli ennakkotieto. Se tarkentuu vuoden kuluessa. Muutokset voivat olla suuriakin. Tämä pätee erityisesti taloudellisten suhdanteiden kääntyessä.



Esimerkiksi viime vuotta koskevat ennakkotiedot muuttuivat sitä mukaa kun päästiin varmempiin tuloksiin. Heinäkuussa julkistettujen tilastojen mukaan bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 1,9 prosenttia. Maaliskuun alussa kasvuksi oletettiin 1,6 prosenttia, kuukauden lopussa vain 1,4 prosenttia. Muutosta kohti 1,9:ää prosenttia selitti suurelta osin se, että välituotteina käytetyistä tuotanto­panoksista saatiin uutta tietoa.



Vaikka Suomi on pieni kansantalous, se ei ole niin omalaatuinen, että bkt-mittari osoittaisi ihan eri suuntaan kuin muut taloudesta kertovat mittarit.