Pääkirjoitus

Henkilöstön asema paranee, kun oikeusistuimet tulkitsevat lakia

Korkeimman oikeuden (KKO) ennakkoratkaisut parantavat määräaikaisten työntekijöiden asemaa päätös kerrallaan.



Tuorein ennakkoratkaisu on viime perjantailta. Ratkaisussaan KKO otti kantaa siihen, olisiko kuntayhtymän pitänyt ­etsiä määräaikaisuuden päättyessä uutta työtä sosiaalityöntekijälle, joka oli työskennellyt monta vuotta peräkkäisillä määrä­aikaisilla sopimuksilla. Tässä mielessä KKO rinnasti sosiaalityöntekijän vakituiseen työntekijään.



Määräaikaisuuksien pitkälle ketjulle ei sinänsä ollut estettä: työntekijä ei täyttänyt kelpoisuusvaatimuksia.



Työoikeuden professorin Seppo Koskisen mielestä työnantajalle olisi helpompaa palkata henkilö vakituiseen työ­suhteeseen, jos työn päättyminen ei ole varmaa (STT 12.8.). Vakituinen työsopimus on irtisanottavissa maksimissaan kuuden kuukauden irtisanomisajalla.



Työmarkkinoilla on jatkuva riita työnantajien ja palkansaajien välillä siitä, ­onko määräaikaisten työsopimusten ketjuttaminen Suomessa liian helppoa vai liian vaikeaa.



Eurooppalaisessa vertailussa henkilöstön irtisanominen on Suomessa kohta­laisen helppoa mutta ansiosidonnainen työttömyysturva hyvä.