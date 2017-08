Pääkirjoitus

Syksy alkoi ikävästi

vuorokauden mittaisesta veturimiesten lakosta taidettiin selviytyä pienemmillä haitoilla kuin pelättiin. Taksikuskit tiesivät kertoa, että kyytejä oli odotettua vähemmän, jopa vähemmän kuin tavallisena arkiaamuna.Ilmeisesti etätyöpäivä, kimppakyydit ja työmatka polkupyörällä purkivat pahimmat ruuhkat. Työmatkaliikenne palautui keskiviikon aikana osapuilleen normaaliksi.selkkaus ei ole ohi, sillä veturimiesten lakon alla muut ­SAK:laiset kuljetusliitot uhkasivat tuki­toimilla, ellei hallitus peru suunnitelmaansa erillisestä kalustoyhtiöstä. Tukitoimia ei yksilöity.Kalustoyhtiö kummittelee myös Merimies-Unionin mielikuvissa. Meriliikenteenkin yhtiöittämisestä on puhuttu.Kuljetusliittojen yhteisesiintymiset ovat entuudestaan tuttuja. Liitoilla on ”kaveria ei jätetä” -sopimus, jossa luvataan tukea veljesliittoja konfliktissa työnantajaa vastaan. Alun perin sanonta syntyi talvisodan aikaan.Kuljetus­liitoilla kovat puheet ovat muutenkin herkässä, mutta läheskään aina ne eivät johda mihinkään sen kummempaan.lakosta ei siis vielä voi päätellä mitään siitä, millainen syksyn liittokierroksesta tulee. Palkansaajien vaatimukset ovat kyllä tiukentuneet, mutta vastaavasti työnantajapuolella puheet ovat maltillistuneet.Tuotantokapasiteetti on useissa yrityksissä jo täyskäytössä. Monella alalla on pulaa ammattitaitoisesta työ­voimasta. Kansantalous kasvaa kovinta vauhtia vuosikymmeneen, vaikka ennakkotiedot kertovat kansantuotteen satunnaisesta notkahduksesta.alkaa muistuttaa kymmenen vuoden takaista. Silloin, vuodenvaihteen 2007–2008 kahta puolen, käytiin myös liittokierros. Tuo kierros tuli niin kalliiksi, että sen aiheuttamaa hintakilpailu­kyvyn menetystä paikataan yhä.Alkavalla liittokierroksella ei ole ainakaan vielä nähty oireita samanlaisesta vauhtisokeudesta – onneksi. Ehkäpä keskitetty ratkaisu olisi sittenkin sopinut tähän tilanteeseen parhaiten.Elinkeinoelämän keskusliitto EK tuskin enää muuttaa linjaustaan, jonka mukaan keskitetyt ratkaisut on hylätty. Erityisesti tärkeimmät työnantajapuolen teollisuusliitot haluavat näyttää, että kyllä nekin taitavat työehtoneuvottelut. Kymmenen vuotta sitten ne eivät osanneet.