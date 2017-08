Pääkirjoitus

Luterilaisen kirkon hankalat valinnat ovat vielä edessä

Helsingin

piispanvaali ratkesi jo ensimmäisellä kierroksella, kun Kallion kirkkoherra Teemu Laajasalo sai yli puolet annetuista äänistä. Laajasalo onnistui kokoamaan taakseen hyvin erityyppisiä valitsijoita. Toisille hän oli kirkon toiminnan uudistaja ja toisille eri näkemysten sovittelija. Joku saattoi äänestää häntä, jotta kaikki piispat olisivat jatkossa jälleen miehiä.Asetelma kuvaa hyvin evankelis-luterilaisen kirkon tilannetta Suomessa. Kirkko joutuu vastaamaan samaan aikaan moneen kysymykseen, ja vastaukset voivat olla keskenään ristiriitaisia.Useimpiin maailman kirkkoihin verrattuna Suomen luterilainen kirkon taloudellinen perusta on ollut vahva. Kirkolla on runsaasti työntekijöitä ja seiniä toimintaansa varten. Sopeutuminen tulevaisuudessa niukempaan talouteen ei ole kivutonta.Taloutta kovemmat jännitteet liittyvät kuitenkin kirkon jäsenistöön. Seurakuntien aktiivisimpiin jäseniin kuuluvissa on runsaasti niitä, jotka haluavat pitää kiinni kirkon opin tiukasta tulkinnasta. Löyhemmin jäsenyydessä kiinni olevista moni taas näkee kirkon sekä etäisenä instituutiona että edistyksen ja tasa-arvon jarrumiehenä.Kiistat tulevat esiin esimerkiksi suhtautumisessa kirkon johtajien yhteiskunnallisiin kannanottoihin tai johtopäätöksiin avioliittolain uudistuksen seurauksista.ksittäiset henkilövalinnat, kuten tällä kertaa Helsingin piispanvaali, ovat otollisia tilaisuuksia keskustella luterilaisen kirkon tulevaisuudesta. Keskustelua kuitenkin rajoittaa vaalijärjestelmä. Piispan valitsee pienehkö joukko luottamushenkilöitä sekä pappeja ja kirkon työntekijöitä. Kirkolliskokouksen edustajienkaan valinnassa kirkon jäsenillä ei ole suoraa sananvaltaa, vaan monelle helpoimmin hahmotettava valinta on henkilökohtainen suhde ­jäsenyyteen.Kirkko on uskonnollisen yhdyskunnan luonteensa ja valitsemansa hallintomallin takia varsin johtajakeskeinen organisaatio. Varsinkin piispat muokkaavat kannanotoillaan sekä kirkon linjaa että mielikuvaa siitä.Pääkaupungissa toimivalla piispalla voi olla suuri vaikutus kirkon asemaan julkisessa keskustelussa, mutta ensi vuoden puolella on vuorossa vielä merkittävämpi henkilövalinta, kun arkkipiispa Kari Mäkiselle valitaan seuraaja. Mäkinen on näkyvä ja tunnustettu yhteiskunnallinen kannanottaja, mutta varsinkin kirkon vanhoillisissa piireissä häntä on usein arvosteltu.Vielä edellisessä arkkipiispan vaalissa Turun arkkihiippakunnassa annetuilla äänillä oli muuta maata suurempi paino. Se takasi Mäkiselle hyvin niukan voiton professori Miikka Ruokasesta. Vaalitapaa on sittemmin muutettu, ja eri hiippakunnista annetuilla äänillä on nyt sama painoarvo. Muutos voi näkyä myös vaalin lopputuloksessa, ja arkkipiispan valinnasta voi samalla tulla myös koko kirkon linjavaali.nsi vuoden lopulla ovat vuorossa myös seurakuntavaalit, joissa äänivalta on kirkon jäsenillä. Tulos heijastuu välillisesti myös kirkolliskokouksen kokoon­panoon ja voi siten periaatteessa näkyä kirkon linjausten muutoksina.Kirkolliskokouksen päätöksentekomalliin on kuitenkin suurten määräenemmistövaatimusten muodossa sisällytetty ajatus jatkuvuudesta. Siksi on todennäköistä, ettei yhtäkkisiä käänteitä nähdä.Kirkkoon kohdistuvat muun yhteiskunnan paineet eivät kuitenkaan noudata kankeita hallintomalleja, vaan eteen tulevien kysymysten määrä pikemminkin kasvaa kuin vähenee. Niihin vastaaminen ei muutu ajan kanssa helpommaksi.