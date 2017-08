Pääkirjoitus

Yhteys USA:n presidenttiin on Suomelle eduksi – myös tällä kertaa

Tasavallan presidentin kanslia onnistui yllättämään kertoessaan torstaina, että presidentti Sauli Niinistö tapaa yhdysvaltalaisen virkaveljensä Donald Trumpin Valkoisessa talossa Washingtonissa 29. elokuuta. Trumpin virkakauden ensimmäisen seitsemän kuukauden aikana Suomessa ei ole huomattu spekuloida mahdollisesta tapaamisesta Yhdysvaltain presidentin kanssa yhtä aktiivisesti kuin hänen edeltäjiensä kohdalla.



Syy matalampaan julkiseen profiiliin on ilmeinen. Trump on ollut maansa johtajana jopa kiistellympi kuin George W. Bush oli 2000-luvun alussa aloitettuaan sodan Irakissa.



Suomen presidentin kansliassa on kuitenkin selvästi kaikessa hiljaisuudessa tehty työtä tapaamisen järjestymiseksi. Kaikkien julkisuusmyrskyjen keskellä yhteys Yhdysvaltojen korkeimpaan poliittiseen johtoon on tärkeä osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Yhteyden merkitys on viime vuosina tunnustettu julkisesti aiempaa selvemmin.



Trumpin toiminnan arvaamattomuus tekee kahdenkeskisen yhteydenpidon ­jopa aiempaa tärkeämmäksi. Trump myös painottaa kahdenkeskisiä suhteita.



Työvierailua Washingtoniin voi tuskin kytkeä yksin Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen, puheenjohtajuuteen Arktisessa neuvostossa tai Niinistön ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaamiseen viime kuussa. Yhdessä niillä kuitenkin voi olla vaikutusta.



P äätellen tähänastisista toimistaan Trump arvostaa aktiivisuutta, ja Niinistö on ollut aktiivinen.



Sen sijaan Trumpille ei ilmeisesti ole kovin merkittävää, kuuluuko Suomi Natoon vai ei. Trump ei tunnu erityisesti arvostavan Natoa eikä muitakaan instituutioita. Liittolaismaiden rauhoittelu Trumpin esittämien tölväisyjen jälkeen on ollut varapresidentti Mike Pencen ja avainministereiden tehtävä.



Niinistön kannalta vierailu osuu hyvään ajankohtaan, vaikka nykyään on vaikea ennustaa tunnelmia Washingtonissa puolentoista viikon päähän.



Suomessa käynti Washingtonissa kytkeytyy osaksi ulkopolitiikan johtajan kuvaa, joka on Niinistön vahvuus tammikuun presidentinvaaleissa.