Venäjän suurlähettiläs Suomessa puhuu toisella tyylillä kuin hänen virkaveljensä Ruotsissa

paikan­nimeen liittyy Helsingissä yhtä paljon poliittisia intohimoja kuin Tehtaan­katuun. Neuvostoliiton suur­lähetystön sijainnin tunsivat kaikki.Lähetystön kutsuilla haluttiin näkyä, ja sen henkilökuntaan yritettiin luoda suorat suhteet. Moni arvaili, kuinka suuri lähetystön vaikutusvalta Suomen sisä­politiikassa todellisuudessa oli.Suomalaista politiikkaa 1970-luvulla on helpompi kuvata, jos muistaa mainita kaksi Neuvostoliiton suurlähettilästä, Aleksei Beljakovin ja Vladimir Stepa­novin, sekä henkilökuntaan kuuluneet Viktor Vladimirovin ja Juri Derjabinin.Venäjä kertoi, että Tehtaankadun ykkösmies vaihtuu. Presidentti Vladimir Putin nimitti uudeksi Suomen-suurlähettilääksi kokeneen diplomaatin Pavel Kuznetsovin. Tehtävää yli kymmenen vuotta hoitaneen ­Aleksandr Rumjantsevin kausi päättyy.Moni asia on muuttunut kymmenessä vuodessa Venäjällä ja sen rajojen ulkopuolella. Suhteet länteen ja moniin rajanaapureihin ovat diplomaattikielellä sanoen jännitteiset. Venäjässä voi jälleen nähdä Neuvostoliiton piirteitä.Olisi helppo olettaa, että myös Tehtaankadulla olisi palattu neuvostoajan tyyliin. Näin ei taida kuitenkaan olla.Rumjantsevin myhäilevä vanhemman herrasmiehen olemus ei ole ainut syy, miksi suomalaiset kehuvat häntä. Entinen atomienergiaministeri tuli lähettilääksi Suomeen aikana, jolloin halu tiivistää taloussuhteita oli molemmissa maissa vahva. Krimin haltuunotto ja sota Itä-Ukrainassa eivät muuttaneet sopuisaa lähettilästä haukaksi.Virkamiesten mukaan Tehtaankadun yleisasenne on ollut ongelmia ratkova. Uuden lähettilään valinnassa on haluttu nähdä ammattimaisen linjan jatkoa.mennä kuin Ruotsiin huomatakseen, että tyyli voisi olla toinen. Sikäläinen Venäjän suurlähettiläs Viktor Tatarintsev on toistuvasti otsikoissa.Heinäkuun Almedalen-viikolla hän joutui isäntien kanssa sanaharkkaan Itämeren lentotoiminnasta. Viime vuonna hän kuvasi maiden suhteita huonoimmiksi vuosikymmeniin. Tatarintsev on myös kutsuttu Ruotsin ulkoministeriön puhutteluun alaistensa kannanotoista.Eroa voi selittää se, että Venäjän lähestymistapa Suomessa on toiminut. Rumjantsevin kaudella esimerkiksi Rosatomin voimalahanke eteni. Toinen selitys on, että Venäjä pitää Ruotsin Nato-jäsenyyttä paljon Suomen jäsenyyttä todennäköisempänä ja antaa sen näkyä ja kuulua.