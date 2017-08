Pääkirjoitus

Elinkaarirakentaminen ehkäisee homeongelmia

Koulujen sisäilmaongelmat koskevat isoa osaa suomalaisista perheistä: eri lähteistä koottujen arvioiden perusteella kosteus- ja homeongelmia on ainakin 600 koulussa ja sisäilma­ongelmia ainakin 1 250 koulussa. Kosteus- ja homeongelmat voivat koskettaa jopa sataatuhatta peruskoululaista ja lukiolaista.



Tutkimusten mukaan kosteus- ja homevaurioilla on yhteys astman syntyyn ja pahenemiseen, hengitystieinfektioihin ja hengitystieoireiluun. Vaikka näyttö on vasta viitteellinen, on todennäköistä, että ­altistuminen kosteusvauriomikrobeille, muille mikrobiologisille tekijöille tai kemiallisille yhdisteille on merkittävä oireilun aiheuttaja.



Ratkaisu koulurakentamisen kestämättömiin ongelmiin on elinkaarirakentaminen. Rakennukset on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä niin, että ne kestävät ­aikaa. Suomessa onkin hyödynnetty elinkaarimallia 2010-luvulta alkaen jo useissa kymmenissä koulurakennushankkeissa.



Elinkaarimallissa urakoitsija hoitaa suunnittelun ja rakentamisen sekä ottaa vastuun rakennuksen ­hyvästä kunnosta – kaikista käytettävyyden ja hyvän laadun kannalta tärkeistä huolloista ja korjaamisista – ennalta sovitun elinkaaren ajaksi. Rakennuksissa elinkaarisopimuksen kesto on usein 20–25 vuotta. Tilaaja maksaa sopimuskauden aikana urakoitsijalle palvelumaksua vastineeksi terveellisistä ja toimivista oppi­misympäristöistä.



Elinkaarimallissa tilaaja ulkoistaa riskin kustannustehokkaasti. Tilaajalle elinkaarimalli lupaa kustannusten ennustettavuutta mutta myös parempaa laatua. Suomessa toteutetuissa kouluhankkeissa sitä on myös saatu. Elinkaarihankkeiden ­tilaajat ovat Inspiran kesäkuussa ­tekemän kyselyn mukaan poikkeuksetta tyytyväisiä sekä kustannuksiin että laatuun.



Elinkaarisopimukseen sisältyvä ylläpito- ja hoitovastuu kannustaa hyvään suunnitteluun ja toteutukseen. Urakoitsija ­tekee suunnittelu- ja rakennusvaiheessa kestävämpiä ratkaisuja, koska tietää vastaavansa myös yllä­pidon ja huollon kustannuksista muutaman vuosikymmenen ajan. Silloin kannattaa rakentaa laadukkaita kouluja ja ylläpitää niitä järkevästi.



Kustannusvertailussa kokonais­taloudellisesti arvioituna elinkaarihankkeiden sopimushinnat ovat perinteistä urakkahanketta edullisempia. Elinkaarihankkeet ovat pysyneet tiukasti sekä aikataulu- että kustannusraameissaan.



Elinkaarimalli itsessään ei ole ­absoluuttinen tae laadusta: virheitä voi sattua kenelle tahansa. Urakoitsija kuitenkin tekee parhaansa, sillä elinkaarimallissa on selvää, että urakoitsija vastaa myös riskeistä. Mahdollisten laatuvirheiden syistä ei tarvitse riidellä. Jos yllättäviä korjaustarpeita tulee eteen, niiden kustannuksista ja tarvittavista väistö­tiloista vastaa urakoitsija.



Aivan mihin tahansa rakennushankkeeseen elinkaarimalli ei ole paras toteutustapa. Jotta elinkaarihanke olisi urakoitsijan kannalta järkevä, hanke on pystyttävä määrittelemään selkeästi. Tämän vuoksi elinkaarihanke sopii erityisen hyvin koulujen uudisrakennushankkeisiin. Yhteistyössä käyttäjien edustajan kanssa suunnitellut tilaratkaisut tuottavat myös toiminnallisesti parhaan lopputuloksen.



Koulujen peruskorjaushankkeisiin elinkarimalli sopii huonosti: urakoitsija ei uskalla kantaa vastuuta jonkun toisen rakentamista vanhoista rakenteista, joista voi paljastua epämiellyttäviä yllätyksiä. Lisäksi urakoitsijalla tulisi aina olla vapaus soveltaa pitkäaikaisesti kestäviä ratkaisuja. Parhaimmillaan malli ohjaa kustannustehokkaisiin ja vähäriskisiin suunnitteluratkaisuihin.



Toistaiseksi toteutetuissa elinkaarihankkeissa tyypillisin esimerkki on ollut koulurakennus. Tähän on ainakin kaksi hyvää syytä. Kouluhankkeet ovat kustannuksiltaan ja mittakaavaltaan sopivan hallittavia ja ennustettavia, jotta myös rakentajat voivat sitoutua elinkaaren ­aikaisiin kustannuksiin. Ne ovat viime vuosina olleet Suomessa julkisen rakentamisen murheen­kryyni, ja ongelman ratkaisemiseksi on ­ollut pakko löytää toimivia malleja.



Yhteiskunnan on tärkeää huolehtia siitä, että vastedes yhä useampi uusi rakennushanke toteutetaan järkevästi niin, että vaaditaan hyvää rakentamisen laatua ja rakentajan elinkaarivastuuta.



Riku Tolvanen



Kirjoittaja työskentelee johtajana Kuntarahoituksen tytäryhtiössä Inspirassa.