Pääkirjoitus

Maailma palailee finanssikriisiä edeltäneen ajan tunnelmiin – ja ehkä samoihin virheisiin

Mika Waltarin tunnetuin teos on Sinuhe egyptiläinen. Kirjassa toistuu lause: ”Niin on ollut ja niin on aina oleva.”Globaalin finanssikriisin ensimmäisten oireiden ilmestymisestä on kulunut kymmenen vuotta. Finanssikriisi levisi reaalitalouteen. Monet valtiot ajautuivat velkakriisiin. Euroalueen maista jonkinlaisia pelastuspaketteja saivat Kreikka, Espanja, Irlanti ja Portugali.Käytännössä kaikki muutkin Euroopan maat saivat pelastus­paketit. Euroopan keskuspankki asettui toimivaltansa rajoille reagoimalla vahvasti reaalitalouden ongelmiin: pankki hölläsi raha­politiikan ennennäkemättömän löysäksi, alkoi ostaa markkinoilta velkapapereita ja patisti koroillaan pankkeja ohjaamaan rahaa yrityksille ja kotitalouksille.Waltarin lause tiivistää sen, että ihminen tekee lopulta samat erehdyksensä uudestaan. ”Hän aina panee toivonsa ja luottamuksensa tulevaisuuteen oppimatta erehdyksistään ja kuvitellen huomista tätä päivää paremmaksi", Sinuhe kertoo.Kymmenvuotinen finanssikriisi ei ollut ensimmäinen talouskriisi. Se oli tosin modernin historian laajin. Se ei ole myöskään viimeinen kriisi. Uuden kriisin siemeniä on kylvetty vuosia. Rahoitusmarkkinoilla on taas rakenneltu subprime-tuotteita muistuttavia häkkyröitä, ja rakentelijoille tarjotaan palkkioita lyhyen aikavälin voitoista ota rahat ja juokse -periaatteella.Kevyt rahapolitiikka saattoi pelastaa, mutta nyt kun talous taas kasvaa, raha kasvattaa kuplia. Raha ja ahneus löytävät aina toisensa. Maailma palailee aikaan ennen kriisiä. Pelko ja katumus haihtuvat. ”Kaikki palaa ennalleen, eikä mitään uutta ole ­auringon alla, eikä ihminen muutu, valheen ympärillä parveilevat ihmiset kuin kärpäset.” Sinuhe on ehkä turhankin pessimistinen ja elämään pettynyt. Ehkä jotain opitaan. ­Ehkä jotain ehditään muuttaa paremmaksi ennen kuin pelko kokonaan katoaa.aantuman aika paljasti ongelmia Suomen taloudesta. Ennen kriisejä Suomi suhtautui Nokiaan kuin pelastajaan. Nokia kyllä nosti Suomea 1990-luvun lamasta, mutta yhtiön puhelintuotannon epäonnistuminen 2000-luvulla suisti koko maan vaikeuksiin. Nokia oli vastannut aivan liian suurelta osin Suomen tuottavuuden ja kilpailukyvyn kasvusta sekä tutkimuspanostuksista. Elektroniikkasektori ja julkinen talous nojasivat vuosi vuodelta raskaammin Nokiaan.älkiviisas huomaa, että hyvinä aikoina pitäisi hajauttaa tukemalla pientä ja nousevaa – niitä, jotka jäävät jättiläisten taakse varjoon. Politiikka löytää harvoin talouden tulevaisuuden tähtiä, yleensä se päätyy tukemaan vanhaa ja vallitsevaa silloin kun rahaa on. Niin on aina ollut. Koulutuksen ja tutkimuksen tukemisesta poliitikot eivät ehkä saa patsaita kotiseudulleen, mutta Suomen talouden kehittämisen kannalta nämä kohteet olisivat hyviä.Hyvinä aikoina pitäisi myös rakentaa sitä joustavuutta, jota tarvitaan huonoina ­aikoina. Kun Suomen kilpailukyky heikkeni suhteessa kilpailijamaihin, Suomi ei pystynyt vastaamaan riittävän nopeasti alentamalla kustannuksia. Jos palkkojen ja työehtojen paikallinen sopiminen olisi ollut tuolloin joustavaa, se ei olisi Suomea pelastanut, mutta taantuman alkuvuosista olisi tullut hieman helpompia.Hallituspuolueille toivoisi myös suurempaa kiusauksensietokykyä kuin kriisin alla nähtiin. Vaikka kuinka tekisi mieli houkutella äänestäjiä uusilla etuuksilla ja lupauksilla, julkisen talouden menot pitäisi mitoittaa siten, että maksukyky säilyy huonoinakin aikoina. Niitä kun tulee. Niin on aina oleva.