Pääkirjoitus

Pohjolan populistipuolueille ei löydy yhteistä tiekarttaa

Norjassa käydään vaalikampanjaa tiukoissa kilpailu­asetelmissa. Kolme viikkoa ennen 11. syyskuuta järjestettävää äänestystä kyselyt ennustavat äärimmäisen tiukkaa kamppailua siitä, jatkaako maan johdossa nykyinen konservatiivisen Høyren johtama keskustaoikeistolainen hallitus vai nouseeko tilalle työväenpuolueen johtama keskustavasemmistolainen hallitus.



Vaalit ovat herättäneet jonkin verran tavallista enemmän kansainvälistä huomiota. Kiinnostus ei johdu siitä, että Norjassa valmistauduttaisiin mullistuksiin.



Suurin linjaero on talouspolitiikassa. Työväenpuolueen johtaja Jonas Gahr Støre kiristäisi jonkin verran taloutta yhteiskunnan palvelujen turvaamiseksi, kun taas Høyreä edustava pääministeri Erna Solberg kattaisi kustannuksia edelleen myös kansallisen öljyrahaston varoilla.



Suurimman ulkopuolisen kiinnostuksen kohteena Norjassa on populistinen edistyspuolue, joka on ollut koko vaalikauden Høyren hallituskumppanina. Pohjoismaista on tullut eräänlainen koelaboratorio sille, miten erityisesti maahanmuuttovastaisuudella profiloituneet populistipuolueet kestävät hallituksessa tai kehittyvät oppositiossa.



H avaintoja koonnut brittiläinen The Financial Times (10.8.) tuli oikeaan johtopäätökseen, ettei yhtenäistä opetusta löydy.



Norjassa edistyspuolue on kyselyissä suunnilleen samoissa noin 16 prosentin kannatusluvuissa, joilla se nousi hallitukseen vuonna 2013.



Samaan aikaan Suomessa perussuomalaiset hajosi hallituskauden puolivälin jälkeen, eivätkä sen osat kerää yhteenlaskettuina kuin alle puolet parhaista kannatus­luvuistaan.



Ruotsissa sen sijaan poliittisen yhteistyön ulkopuolelle suljetut ruotsidemo­kraatit pitävät kannatustaan suunnilleen yhtä vakaana kuin hallitusta parlamentissa tukeva kansallispuolue pitää omaansa Tanskassa.



Opetus lienee se, että populistipuolueiden välillä on oleellisia eroja yhteisistä maahanmuutto- ja EU-vastaisuuden teemoista huolimatta. Ulkopuolisissa ar­vioissa perussuomalaisten itsensä silpominen oli kansallinen suomalainen ilmiö.