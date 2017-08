Pääkirjoitus

liiallisesta käytöstä on puhuttu ja kirjoitettu runsaasti viime aikoina. Mutta paljonko on liikaa? Minäpä tiedän.Perheenjäsenen sisuksista löytyi kesälomalla ärhäkkä Clostridium difficile -bakteeri, joka sai ruoansulatusjärjestelmän mullin mallin.Superbakteeri oli ottanut kehossa ohjat toistuvien antibioottikuurien avustamana. Ja kun se kerran oli päässyt valtaan, siitä oli todella vaikea päästä eroon.ihmiset ovat tautimagneetteja, jotka imuroivat kaikki infektiot. Joskus tuntuu, että aivastus televisiossakin tarttuu. Meidän taudinkantajamme kuuluu juuri tähän epäonniseen joukkoon.Kierre alkoi vajaa vuosi sitten mykoplasmasta. Ensimmäinen antibiootti ei purrut, mutta toinen vahvempi teki tehtävänsä.Tammikuussa korvaan iski tulehdus, joka hoidettiin antibiootilla. Helmikuussa vuorossa oli poskiontelontulehdus, johon lääkäri määräsi jälleen antibioottia.Kevään mittaan iski vielä kaksi sitkeää eri tulehdusta, jotka hoidettiin – yllätys, yllätys – antibiooteilla.Viimeinen kuuri oli liikaa: kehon bakteerikanta oli sen verran vinksahtanut lääketykityksestä, että Clostridium difficile iski. Sen jälkeen iso osa kesästä meni vatsataudissa. Tilanne saatiin hallintaan vasta sairaalahoidossa.näin kävi, määräävätkö lääkärit antibiootteja liian helposti? Meillä kaikissa tapauksissa oli selvät diagnoosit, ja lääkärit harkitsivat tarkkaan, tarvitaanko kuuria. Tuntuu, että takavuosina antibiootteja annosteltiin huomattavasti hölläkätisemmin.Tuliko mentyä liian aikaisin vastaanotolle? Todennäköisesti kyllä joissain tapauksissa. Lisäksi sairauskuluvakuutus mataloittaa kynnystä lähteä yksityislääkäriin, kun tietää selviävänsä vähällä jonottamisella.Olisiko lääkitys pitänyt lopettaa oireiden kadotessa? Todella vaikea sanoa, mutta kyllä reseptin mitoitus on lähtökohtaisesti ammattilaisen vastuulla.Mitä tuli opittua? Seuraava antibioottikuuri alkaa vasta tarkan harkinnan jälkeen. Myös kuurin pituus haastetaan. Kipeää korvatulehdusta on vaikea olla lääkitsemättä, mutta poskionteloiden kiukutellessa kokeillaan ensin kaikki muut keinot ennen lääkehoitoa. Käsien pesu ja desinfiointi tulevat myös lisääntymään pöpöjen välttämiseksi.