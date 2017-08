Pääkirjoitus

Euroopan neuvoston arvot ovat uhattuina

Demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiokehitystä on viime vuosina kyseenalaistettu Euroopassa laajalti. Oikeuslaitosten itsenäisyys, ilmaisunvapaus, tiedotusvälineiden toiminta, vähemmistöjen oikeudet ja useat muut demokraattisten yhteiskuntien perustekijät ovat uhattuina.



Ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumista valvoo Euroopan neuvosto. ­Organisaation ytimessä ovat Euroopan ihmisoikeussopimus ja sen täytäntöönpanoa valvova ­Euroopan ­ihmisoikeustuomioistuin (EIT). Neuvoston 47 jäsenmaan runsaalla 800 miljoonalla kansalaisella on mahdollisuus valittaa ihmisoikeustuomioistuimeen.



Tuomioistuin on jo useiden vuosien ajan ollut ruuhkautunut, ja sen toimintaa on tehostettu uudista­malla prosesseja ja valitussääntöjä. Vuonna 2015 vireillä olleiden valitusten määrä saatiinkin vähenemään 60 000:een, mutta kuluvan vuoden alussa valituksia oli jo 90 000. Mikä on kasvattanut valitusten määrää?



Krimin liittäminen Venäjään ja Itä-Ukrainassa jatkuvat levottomuudet ovat tuoneet EIT:hen valtioiden välisiä valituksia Venäjää ja Ukrainaa vastaan sekä lähes 4 000 yksilövalitusta. Eniten valituksia tuli viime vuonna Ukrainan ohella Turkista, Unkarista ja Venäjältä. Valtaosa kaikista valituksista tulee näiden maiden lisäksi Romaniasta, Italiasta, Geor­giasta, Puolasta, Azerbaidžanista ja Armeniasta. Muiden 37 jäsenmaan osuus valituksista on yhteensä vain runsaat 14 prosenttia.



Turkissa on maan poikkeustilan ­aikana erotettu virkamiehiä, suljettu tiedotusvälineitä sekä lakkautettu kansalaisjärjestöjä ja muita organisaatioita. Euroopan neuvosto on tehnyt tiivistä yhteistyötä Turkin kanssa vallankaappausyrityksen jälkeen. Neuvosto esitti kansallisen ­komitean perustamista Turkkiin muun muassa laajamittaisten irti­sanomisten tutkimiseksi.



Komitea onkin aloittamassa toimintaansa. Jos kansallista oikeussuojakeinoa ei olisi, valitukset ohjautuisivat suoraan ­EIT:hen.



Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleis­kokous päätti keväällä palauttaa Turkin monitorointi­menettelyyn, jonka tarkoitus on auttaa uusia jäsenmaita täyttämään velvoitteensa neuvoston jäseninä. Monitoroinnin kohteena on kymmenen maata: Albania, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsego­vina, Georgia, Moldova, Venäjä, Serbia, Ukraina – ja nyt myös Turkki. Mitään maata ei ole aiemmin palautettu monitorointimenettelyyn.



Unkari nousi viime vuonna kolmannelle sijalle valitusten ­määräs­sä. Määrää kasvattavat yli 8 000 maan vankilaoloja koskevaa valitusta. EIT on antanut Unkaria vastaan etenkin sananvapauteen ja oikeudenkäyntien oikeudenmukaisuuteen liittyviä tuomioita.



Neljänneksi eniten valituksia tuli Venäjältä. Maata vastaan annetut tuomiot ovat koskeneet esimerkiksi ­oikeutta elämään ja epäinhimillisen kohtelun kieltoa. Lisäksi Venäjä on päättänyt, että sen oma perustus­lakituomioistuin voi arvioida, ovatko EIT:n tuomiot pantavissa täytäntöön kansallisesti.



Tuomioiden täytäntöönpano onkin järjestelmän toimimisen kannalta keskeinen asia. Valtioilla on oikeus päättää keinot, joilla ne panevat tuomiot täytäntöön, mutta liittyessään Euroopan ihmis­oikeussopi­muk­seen valtiot ovat sitoutuneet noudattamaan tuomioita.



Monimutkaisten tuomioiden kansallinen voimaansaattaminen voi viedä aikaa. Monissa tapauksissa ­jäsenmaat ovat kuitenkin onnistuneet täytäntöönpanossa. Esi­merkik­si niin sanotun Ališić vastaan Slovenia -tuomion nojalla noin 230 000 edunsaajalle korvataan pankkisäästöjä, jotka he menettivät Jugoslavian hajottua. Korvaukset ­yltävät 400 miljoonaan euroon.



Toisaalta jäsenmaa saattaa pitää kansallisen tuomion voimassa EIT:n vastakkaisesta ratkaisusta huoli­matta tai tuomio voi odottaa täytäntöönpanoa vuosien ajan. Lisäksi EIT:n määräämiä korvauksia saatetaan jättää maksamatta.



Euroopan neuvoston ministerikomitean puolivuotinen puheenjohtajuus kiertää jäsenmaiden kesken. Suomen puheenjohtajakausi alkaa marraskuussa 2018. Euroopassa voi tapahtua paljonkin ennen sitä.



Juuri nyt Euroopan neuvostoa tarvitaan enemmän kuin aikoihin. Sen arvot tuntuvat olevan uhattuina eri puolilla Eurooppaa.



Satu Mattila-Budich ja Henna Kosonen



Mattila-Budich on Suomen pysyvä edustaja ja Kosonen pysyvän edustajan sijainen Euroopan neuvostossa Strasbourgissa.