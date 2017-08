Pääkirjoitus

Kulttuuritarjonta voi tuoda lisää matkailijoita Helsinkiin

Yksi tämän vuoden myönteisistä uutisista Suomessa on ollut ulkomaisten matkailijoiden määrän roima lisääntyminen. Se näkyy paitsi Lapin matkakohteissa ja Helsingin katukuvassa myös tilastoissa. Alkuvuonna matkailijoita on ollut lähes joka kuukausi 10–20 prosenttia edellisvuotta enemmän, kun aiemmin oli totuttu yksinumeroisiin kasvuprosentteihin.



Kiehtovan luonnon lisäksi Suomen valtteja ovat turvallisuus ja raikas ilmasto, vaikka suomalaiset eivät ole jälkimmäistä tänä kesänä osanneet arvostaa.



Maailmalla yksi nopeasti kasvava matkailun osa-alue on kulttuurimatkailu. Myös Suomella olisi paljon mahdollisuuksia, mutta onnistuminen edellyttää runsaasti työtä.



Viime vuosikymmenen vaihteessa Matkailun edistämiskeskus kartoitti matkailijoiden kiinnostusta suomalaisiin kulttuurikohteisiin, mutta suurin este oli tiedon puute. Käytännössä kukaan ei sanonut tarjonnan tasoa heikoksi.



Tilanne on muuttunut, mutta tiedon levittämiselle on yhä tarvetta. Parhaillaan eletään otollista aikaa, sillä Helsingin juhlaviikot on erinomainen tilaisuus esitellä kulttuuritarjontaa pääkaupunkiin tutustuville matkailijoille. Hyvä kokemus voi saada sanan leviämään eteenpäin.