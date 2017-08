Pääkirjoitus

Siniset asemoituvat äärimmäiseen keskustaan

Sininen eduskuntaryhmä – toistaiseksi nimeltään vielä Uusi vaihtoehto – piti ensimmäisen kesäkokouksensa alkuviikosta. Tietenkin Espoossa, Timo Soinin kotikaupungissa. Espoossa asuu myös sinisen eduskuntaryhmän ­puheenjohtaja Simon Elo.



Puolustusministeri Jussi Niinistö on niin ikään valittu eduskuntaan Uudenmaan vaalipiiristä, mutta hän asuu nykyisin Helsingissä.



Espoo oli siis luonteva paikka kesäkokoukselle, varsinkin kun puolueen rahat jäivät jakaantumisen myötä emopuolueeseen jääneille perussuomalaisille.



Uudella ryhmällä – kutsuttakoon sitä vaikka nimellä siniset – on selvästi tarvetta profiloitua puoluekentässä muista puolueista, eritoten perussuomalaisista.



Ero perussuomalaisiin näkyy jo. Siitä ovat pitäneet huolta emopuolueeseen jääneet. Perussuomalaisiin jäivät muukalaisiin vihamielisemmin suhtautuvat. Puolue kutistui yhden asian liikkeeksi.



Ero on sama kuin alkukesän puheenjohtajataistossa, kun vastakkain olivat nuiva (Sampo Terho) ja tosinuiva (Jussi Halla-aho).



Sinisten raja punaisiin eli demareihin ja vasemmistoliittoon on myös selkeä. Siniset jatkaa Timo Soinin määrittelemällä ”työväenpuolue ilman sosialismia” -linjalla.



Samoin ero vihreisiin on selkeä, aina energiapolitiikasta alkaen. Siniset kannattavat ydinvoimaa.



O ngelmaksi tulee rajankäynti keskustan ja kokoomuksen suuntaan.



Ryhmän puheenjohtaja Simon Elo on määritellyt siniset keskiluokan verokapinaksi. Keskituloisissa on sekä kokoomuksen että keskustan äänestäjien ydinjoukko.



Maaseudun etujen ajamisessa keskustalla taas on paljon pitemmät perinteet kuin sinisillä.



Sinisten vaarana onkin, että ryhmä – ehkä tuleva puolue – jauhautuu olemassa olevien suurempien porvaripuolueiden väliin.



Keskiluokan etujen ajaminen on lisäksi riskialtis taktiikka. Suomessa oli aikoinaan puolue, joka ajoi nimenomaan keskiluokan etuja, Liberaalinen kansanpuolue. Sekin kuihtui pois.