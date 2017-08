Pääkirjoitus

Pian on valtiovarainministeri Orpon aika ampua menolisäykset alas

Alkavalla viikolla Itä-Suomen maaseutukaupungeissa ja lähikunnissa äänestäjä pääsee näkemään toreilla poliitikkoja, joita muuten näkee vain televisiossa ja tv-uutisissa.



Kaikki kolme suurinta puoluetta pitävät eduskuntaryhmiensä kesäkokouksen tällä viikolla. Keskustan ryhmä pitää kokoustaan Savonlinnassa, kokoomus Mikkelissä ja Kouvolassa ja Sdp Kouvolassa ja Kotkassa.



Kolmas hallitusryhmä, siniset, kokoontuu maanantaina pohtimaan budjettitavoitteitaan.



Valtion ensi vuoden budjetista riittänee puhuttavaa myös kokoomuksen ja keskustan kesäkokouksissa. Kesäkokoukset ovat se paikka, joissa riviedustajilla on mahdollisuus kertoa puolueensa puheenjohtajalle esimerkiksi oman alueen liikenneverkon ­ylläpitoon liittyvistä tarpeista.



Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) kävi viime viikolla kahdenväliset neuvottelut muiden ministeriöiden kanssa. Koko hallituksen budjettineuvottelut käydään runsaan viikon päästä tämän kuun lopussa. Eduskunta käsittelee ensi vuoden talousarviota valiokunnissa koko syyskauden.



L oppukesästä otsikoissa ovat näkyneet eniten keskustan ja kokoomuksen näkemyserot ensi vuoden veronkevennystarpeesta (HS 17.8.).



Mahdollisen riidan voisi tiivistää tulkintaeroon siitä, mitä hallitusohjelmassa tarkoitetaan, kun siinä sanotaan: ”Kokonaisveroaste ei vaalikaudella nouse ja työn verotusta kevennetään. Kenenkään palkkaverotus ei kiristy.”



Jos katsotaan koko vaalikautta, palkkaverotus on ensi vuonna alhaisempaa kuin vaalikauden alussa, vaikka tähänastisilla päätöksillä se kiristyisikin hivenen tämänvuotisesta. Jos taas verrataan tämän vuoden palkkaverotusta ensi vuoteen, uhkaa verotus kiristyä.



Oma lukunsa on suhteellisen hyvätuloisten niin sanotun solidaarisuusveron tuloraja. Hallituskauden alussa verosta perittävän tulorajaa pudotettiin väliaikaisesti 90 000 eurosta noin 72 000 euroon. Ensi vuonna tuloraja nousee takaisin, ellei hallitus tee uutta päätöstä.



Keskusta ja Uusi vaihtoehto -ryhmä haluavat jatkaa alemmalla tulorajalla. Myös Orpo on sanonut, että hallitus ei kevennä yksinomaan suhteellisen hyvätuloisten kevennystä.



Orpon kommentti oli looginen, sillä yksinomaan hyvätuloisten verotuksen keventäminen olisi kokoomukselle luoti omaan jalkaan. Kokoomusta kun pidetään muutenkin hyväosaisten etujen ajajana. Kokoomuslaiset itse mieltävät kuuluvansa palkansaajapuolueeseen.



Verokokonaisuutta käsitellään valtiovarainministeri Orpon johtamassa ministeriryhmässä budjettiriihen alla.



K ahdenvälisistä budjettineuvotteluista todennäköisesti jää muutakin setvittävää budjettineuvotteluihin kuin verotus. Liikenneministeri Anne Berner (kesk) toi neuvotteluihin uusia väylähankkeita ohi kevään kehyspäätöksen. Bernerille vastattiin, että mikäli hän haluaa rahaa uusille väylähankkeille, kaivakoon omalta hallinnonalaltaan.



Keskustan ja Sdp:n kesäkokouksissa ainakin epävirallista pulinaa riittänee tuoreesta Ylen teettämästä puoluekannatuskyselystä. Vihreät ohitti sekä Sdp:n että keskustan. Sekä keskustassa että Sdp:ssä on kasvanut tyytymättömyys puheenjohtajaa kohtaan, kun kannatuskehitys on tuottanut pettymyksen.