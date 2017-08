Pääkirjoitus

Yllätys autoalalta: vielä joku kehittää polttomoottoriakin

Autotehdas Mazda yllätti. Se kertoi kehittäneensä bensiinimoottorin, joka toimii puristussytytyksellä.



Autojen valmistajat ovat yrittäneet kauan rakentaa tällaista konetta. Dieselit toimivat puristussytytyksellä, ja se johtaa polttoaineen alhaiseen kulutukseen. Mazdan mukaan uutuus käyttää laihaa bensaseosta, mikä pienentää kulutusta jopa 30 prosenttia moderneihin autoihin verrattuna – vanhaan autokantaan verrattuna tietysti vielä enemmän. Autossa olisi dieselin edut – alhaisen kulutuksen lisäksi hyvä vääntö – ilman dieselin ongelmia, kuten bensiinimoottoria suurempia lähipäästöjä.



Madzan ilmoitus ei ollut yllättävä vain siksi, että pitkään suunniteltu kehitys­askel oli lopulta otettu. Yllättävä se oli myös siksi, että viime aikoina lähes kaikki uudet ja julkisesti juhlitut kehitysaskeleet on tehty sähköautojen ja itseohjautuvien autojen kehittelyssä.



Puristussytytystä hyödyntävä bensamoottori ei sittenkään ole varsinainen vastaisku sähköautoille. Ennemminkin uutinen kertoo siitä, että eri käyttö­voimat ovat elinkaarensa eri vaiheissa. Dieselit poistuvat henkilöautoliikenteestä melko pian. Maailman suuret kaupungit yksi toisensa jälkeen tulevat sulkemaan katunsa lähipäästöjä eniten aiheuttavilta dieselautoilta.



B ensiinimoottori jatkaa pidemmälle tulevaisuuteen, mutta voitto menee sähköautolle. Voiton tiellä on enää jokunen este. Ajomatka on suurelle osalle auton käyttäjistä riittävä. Latausaika on vielä liian pitkä, latausmahdollisuuksia ei ole riittävästi ja hinnat ovat perinteisiä autoja korkeammat.



Näihin päiviin saakka sähköauton ostaminen on sopinut kuluttajien moderneimmalle etujoukolle. Kun viimeiset tekniset esteet poistuvat ja hinnat laskevat massatuotannon yleistyessä, kulutusvalinnoillaan ympäristöä suojelleiden ostajien joukko laajenee kattamaan kaikki auton ostoa harkitsevat.



Ympäristöargumentit siirtyvät tuolloin syrjään – mikä voi olla ongelmakin. Mazda väittää, että sen bensauutuuden koko elinkaaren mittainen rasitus ympäristölle on pienempi kuin sähköautolla. Sähkö­auton ympäristöystävällisyys kun on kiinni siitä, miten sähkö tuotetaan.