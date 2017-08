Pääkirjoitus

Länsinaapurin kruunun itsenäisyys on suhteellista

Taantuman vuosina monet suomalaiset epäilivät, että Ruotsi on pärjännyt Suomea paremmin itsenäisen rahapolitiikkansa ansiosta. Tutkijat väittävät vastaan: oma valuutta hieman pehmensi talouskriisin ensi-iskua, mutta se ei selitä eroja naapurimaiden pärjäämisessä. Syy on syvemmällä. Ruotsilla on monipuolisempi tuotantorakenne, korkeampi työllisyysaste ja se vie kulutustuotteita sekä palveluita, joiden kysyntä ei jumiudu yhtä pahoin taantumassa kuin Suomesta vietävien investointituotteiden kysyntä.



Nyt kun taantuma vaihtuu noususuhdanteeksi, Ruotsi on toisenlaisen vaaran edessä. Ruotsin talous kasvaa euroaluetta nopeammin, mutta se ei takaa onnea. Asuntojen hinnat jatkavat jyrkkää nousuaan ja kuluttajien velkavuori kasvaa. ­Euroalueella kotitalouksilla on velkaa on keskimäärin summa, joka vastaa 93:a prosenttia vuosiansioista. Ruotsissa velkaa on melkein 200 prosenttia.



Ruotsin keskuspankin mukaan tilanne on hälyttävä: taloutta uhkaa ylikuumentuminen. Pieni talous suuren euroalueen rinnalla on vaikeuksissa: Ruotsin rahapolitiikka on selvästi liian löysää, mutta se ei voi kovin paljoa poiketa muun Euroopan rahapolitiikasta. Rahapolitiikan itsenäisyys on sittenkin aika suhteellista.