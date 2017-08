Pääkirjoitus

Resurssit ja harrastajat ovat palloilulajeilla – niin myös paineet

Yleis­urheilun

Toisinkin

Suomalaisen

MM-kisojen loppusaldo oli suoma­laisittain vaati­maton, joskaan ei yllätys, eikä etenkään historiallinen mahalasku.Suomen joukkue jäi ilman mitalia neljännen kerran 2000-luvulla. Nyt paras saavutus oli Tero Pitkämäen viides sija keihäänheitossa.Pitkämäkeen kiteytyy hyvin Suomen yleisurheilun viime vuosien menestys. Hän on ollut ainoa mitalisti Osakan, Moskovan sekä Pekingin MM-kisoissa.Kaikkiaan suomalaiset ovat saavuttaneet 2000-luvulla kuusi MM-mitalia. Pitkämäen lisäksi palkintopallille ovat päässeet vain Arsi Harju, Tommi Evilä ja Aki Parviainen. Nuorissa kasvaa sentään potentiaalisia menestyjiä, esimerkkeinä seiväshyppääjä Wilma Murto ja pikajuoksija Samuel Purola.voisi olla.Suomi on nimittäin muuttunut yksilöurheilijoiden maasta palloiluyhteiskunnaksi. Palloilulajien rekisteröityjen harrastajien määrä on noussut 2000-luvulla erittäin nopeasti. Kun vuonna 2000 jalkapallo, jääkiekko ja salibandy keräsivät 180 000 rekisteröitynyttä pelaajaa, on niiden yhteenlaskettu lisenssipelaajien määrä tänä vuonna jo 280 000.Suurin on jalkapallo 140 000 lisenssiurheilijallaan. Salibandyn kasvu on ollut suhteellisesti voimakkainta. Lisenssipelaajien määrä on 15 vuodessa kaksinkertaistunut 65 000 harrastajaan. Jääkiekossa rekisteröityjä pelaajia on 76 000.Myös yleisurheilu kiinnostaa yhä. Kun vuonna 2000 lisenssiurheilijoita oli 24 000, on heitä nyt jo 32 000. Kilpailu kiristyy kuitenkin nopeasti, kuten keihäänheittäjät ovat saaneet huomata.Hiihdolla lisenssiurheilijoita on enää 7 000, tuhat vähemmän kuin ennen Lahden vuoden 2001 MM-kisojen dopingkäryjä. Harrastajamääriin nähden perinnelaji jalostaa huippu-urheilijoita tehokkaasti.huippu-urheilun menestyksen vinkkelistä suurin vastuu ja menestyspaineet ovat palloilulajeilla. Ne keräävät ison osan taloudellisista resursseista, harrastajien massat ja todennäköisesti myös ison osan lahjakkuuksista.Salibandyssa Suomi on miesten ja poikien hallitseva maailmanmestari, mutta lajin kansainvälinen kärki on yhä erittäin kapea ja lajin potentiaali huippu-urheiluna on mittaamatta. Koripallon. lentopallon ja jääkiekon maajoukkueet pärjäävät sen sijaan hyvin.Isoin työ on futiksella. Harrastajamäärien puolesta Suomi on jalkapalloyhteiskunta, mutta menestys on jotain muuta.