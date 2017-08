Pääkirjoitus

Starttirahaa ei pidä jakaa edesvastuuttomasti

Uudellamaalla on käynnissä Startti plus -niminen kokeilu. Te-toimisto ei enää edellytä uusyritys­keskuksen lausuntoa starttirahan myöntämiseksi aloittavalle yrittä­jälle, vaan starttirahan voi saada ­ilman asiantuntijan arviota yritys­idean kannattavuudesta ja yrittäjäksi aikovan yrittäjävalmiuksista. ­Te-toimisto myöntää starttirahan entistä kevyemmin perustein ja tarjoaa sitten ­rahan saaneille myynti- ja markkinointikoulutusta.



Toiminta vaikuttaa silkalta kosmetiikalta, jolla pyritään kaunistelemaan työttömyystilastoja. Kuvio on tuttu 1990-luvun laman ajoilta, jolloin koetettiin väkisin tehdä yrittäjiä ihmisistä, joilla ei ollut edellytyksiä yrittäjyyteen. Seurauksetkin ovat nyt mitä todennäköisimmin samat kuin silloin: suuri määrä konkurs­seja, jotka johtavat kurjiin ihmis­kohtaloihin.



Yrittäjyyteen on hyvä kannustaa. Onkin ilahduttavaa huomata, että esimerkiksi nuoret ovat kiinnostuneet yrittäjyydestä aivan eri tavalla kuin ennen. Silti edelleen on muistettava, että yrittäjyys ei sovi kaikille: kaikilla ei ole yrittäjyyteen vaadittavia ominaisuuksia, motivaatiota ja osaamista. Lisäksi kaikille yritysideoille ei ole riittäviä markki­noita.



Työttömän ohjaaminen yrittäjäksi ilman yritysidean kannattavuuden selvittämistä on edesvastuutonta. Pahimmassa tapauksessa puolen vuoden kuluttua yrityksen perustamisesta yrittäjä on menettänyt starttirahan sekä omat ja läheisten rahat ja joutunut ottamaan velkaa, josta on vaikea selvitä. Yritys ajautuu konkurssiin ja ihminen henkilökohtaiseen kriisiin, josta ei aina ole ulospääsyä.



Startti plus -kokeilussa tunnutaan uskovan, että antamalla tuoreelle yrittäjälle markkinointiruiske pakaraan voidaan saada aikaan menestyviä yrityksiä. Näin ei valitettavasti ole. Markkinointikoulutus ei ratkaise aloittavan yrittäjän ongelmia, jos yritys on syntynyt väärin perustein.



Yrityksen saaminen kannattavaksi edellyttää aina huolellisia kannattavuus- ja rahoituslaskelmia, liiketoimintasuunnitelmaa, vahvaa osaamista yrityksen toimialalta sekä markkinoiden ja kilpailutilanteen selvittämistä.



Startti plus -kokeilu ennakoi maakuntamallin mukanaan tuomaa ­valinnanvapautta. Starttirahan saanut voi itse valita, miltä palvelun­tarjoajalta hakee myynti- ja markkinointikoulutusta.



Startti plus -palvelua tarjoavat nyt Uudellamaalla uus­yrityskeskukset sekä muutama konsulttitoimisto ja yksittäinen oppilaitos. Asiakkaat voivat arvostella palveluntarjoajia sen mukaan, miten tyytyväisiä he ovat olleet palveluun. Muut asiakkaat voivat hyödyntää näitä arvosteluja valitessaan eri palvelun­tarjoajien väliltä.



Jos palveluntarjoaja haluaa hyviä arvioita, hänen kannattaa tietysti kehua yrittäjäksi aikovaa ja kannustaa tätä jatkamaan valitsemallaan tiellä. Sellainen on täysin moraalitonta, jos kannattavan yritystoiminnan edellytyksiä ei alun alkaenkaan ole olemassa. Moraali voi kuitenkin venyä, jos palveluntarjoajalla on tilaisuus kerätä helppoa valtion rahaa omaan pussiinsa.



Uusyrityskeskukset ovat voittoa tavoittelemattomia organisaatioita, jotka tarjoavat maksutonta yritysneuvontaa yrittäjäksi aikoville. Toiminnan tavoitteena on ollut alusta asti synnyttää Suomeen kestäviä ja kannattavia yrityksiä. Epäonnistumiset karsitaan jo ennen kuin yritys on perustettu – ennen kuin mitään vahinkoa on ehtinyt tapahtua.



Uusyrityskeskusten asiakkaista vain noin kolmannes päätyy perustamaan yrityksen. Nämä yritykset ovat keskimääräistä elinvoimaisempia ja pitkäikäisempiä. Uusyrityskeskusten kautta aloittaneista yrityksistä alle prosentti on vuosien saatossa ajautunut konkurssiin. Tällainen tulos saavutetaan vain, jos yritysneuvojat ovat rehellisiä ja ­arvioivat asiakkaiden yritysideoita ­realistisesti.



Startti plus -kokeilu ei ole vielä vakiintunut käytännöksi ­eikä levinnyt kaikkialle Suomeen. Onkin syytä harkita hyvin tarkasti, halutaanko tälle tielle lähteä. Tahdotaanko työttömiä houkutella starttirahan turvin yrittäjiksi riippumatta siitä, onko menestyvälle yritykselle edellytyksiä? Tahdotaanko ajaa tietoi­sesti osa ihmisistä velkaloukkuun?



Työttömyys voi olla inhimillinen tragedia, mutta vielä pahempaan kurimukseen joutuu konkurssin tehnyt yrittäjä.



Jari Jokilampi



Kirjoittaja on Suomen Uusyritys­keskukset ry:n toimitusjohtaja.