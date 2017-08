Pääkirjoitus

Pitävät johtopäätökset Turun veritöistä voi tehdä vasta, kun tiedot tarkentuvat nykyisestä

viime perjantain puukotuksista Turun keskustassa on vähitellen kirkastunut, mutta moni kysymys on yhä avoin. Suomalaisten tuki henkensä menettäneiden läheisille ja loukkaantuneille on ­jakamaton. Poliisin ja tapahtumapaikalla olleiden ihmisten toiminta saa ansaitsemansa arvostuksen.Suomessa voi luottaa siihen, että apua tarvitsevat saavat sairaalassa parasta mahdollista hoitoa ja tapahtuneen viranomaistutkinta etenee tehokkaasti.Veritekoihin johtaneet vaiheet ovat silti vielä hämärän peitossa. Tutkinnan edetessä toivon mukaan selviää, kuinka suunnitelmallisia ja vakaalla harkinnalla tehtyjä puukotukset olivat ja olivatko muut ihmiset myötävaikuttamassa tekoon. Maanantaina poliisi kertoi, että se vaatii puukottajan lisäksi neljää muuta ­Marokon kansalaista vangittavaksi epäiltyinä osallisuudesta terroristisessa tarkoituksessa tehtyihin murhiin tai murhan yrityksiin.Teon selitysten mahdollinen vaihteluväli on yhä suuri yksilön ongelmakäyttäytymisestä kansainvälisesti kauan sitten suunniteltuun operaatioon. Sekä suomalaisen yhteiskunnan turvallisuuden että oikeusvaltion periaatteiden takia on tärkeää, että ­tapahtunut käydään läpi mahdollisimman perusteellisesti.Paine nopeisiin johtopäätöksiin ja välittömästi vaikuttaviin toimenpiteisiin on suuri, mutta suuren yleisön odotuksiin tarvitaan suhteellisuutta. Paljon on jo tehty, moni asia on valmistelussa, ja uusiin johtopäätöksiin tarvitaan myös lisää tietoa.Yhtenä pikavastauksena tekojen estämiseen on esitetty viranomaisten valtuuksien laajentamista. Lakien muuttamiselle voi olla hyvät perusteet, mutta ainakaan julkisuudessa ei ole kerrottu arvioita, mikä niiden vaikutus olisi ollut tässä nimenomaisessa tapauksessa. Se tiedetään, että tekijän mahdollisesta radikalisoitumisesta oli annettu vihje polii­sille. Terrorismintorjunnan kohdehenkilö hän ei kuitenkaan Supon näkökulmasta ollut.Poliisi on tiedottanut tapahtuneesta ja tutkinnan etenemisestä hyvin, mutta varsinainen oikeuskäsittely on vasta edessä. Sen jälkeen voidaan myös esittää paremmin tiedoin arvioita viranomaisten toimista ennen tekoa.eskeinen päättäjien tehtävä on tässä vaiheessa vakuuttaa, että asiat käydään huo­lellisesti läpi ja ettei mahdollisista toimen­piteistä tehdä poliittisia pelivälineitä.Presidentti Sauli Niinistön, tärkeimpien ministerien ja puolueiden edustajien kannanotot ovat olleet oikealla tavalla rauhoittavia. Näissä kysymyksissä ei ole rajaa hallituksen ja opposition välillä, vaikka näkökulmissa olisikin eroa. On syntynyt kuva, että tilanteeseen suhtaudutaan riittävän vakavasti.Kuluneet päivä ovat osoittaneet, että suomalaisilla on kykyä nopeaan toimintaan ­tilanteen niin vaatiessa, vahvaan myötäelämiseen ja viileään harkintaan.n hyvin mahdollista, että jo muutaman päivän sisällä kokonaiskuva Turun puukotusten taustoista on huomattavasti selvempi. Epäily Suomen maa­perällä terroristisessa tarkoituksessa tehdystä rikoksesta on uusi ilmiö.Kansainvälisesti tilanne ei kuitenkaan ole uusi. Kansainvälisellä yhteis­työllä voidaan saada paitsi tutkinnan kannalta tärkeää tietoa myös oppia siitä, miten uhkien torjunta parhaiten onnistuu.Olisi myös hyvä, että viranomaiset pystyisivät kertomaan, mitä uhkien torjunnassa on jo tehty ja miten siinä on onnistuttu. Se antaisi epätietoisuuden kanssa eläville ­realistisen käsityksen siitä, miten heidän arkensa turvallisuudesta huolehditaan.