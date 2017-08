Pääkirjoitus

Suurlähetystöt keskittyvät taas turvallisuuspolitiikkaan

Turun epäillyn terrori-iskun nostattamat huolet ja pelot olivat läsnä myös Helsingissä maanantaina alkaneilla vuosittaisilla suurlähettiläspäivillä. Pääministeri Juha Sipilä (kesk) sanoi puheenvuorossaan lähettiläille, että EU:ssa ”seisomme samassa rintamassa terroristeja vastaan ja puolustamme yhteisiä arvojamme”.



Barcelonan ja Turun viimeviikkoisten iskujen myötä yksittäisten ihmisten turvallisuus nousi kokouspuheissa kansallisen turvallisuuden rinnalle. Sipilä puhui sekä yhteistyöstä terrorismin vastaisessa toiminnassa että EU:n puolustusyhteistyön syventämisestä.



Käänne ulkopolitiikan painotuksissa ei ole enää aivan uusi. Jatkuvien ja uusia muotoja saavien turvallisuusuhkien takia paluu diplomatian juurille kuitenkin voimistuu entisestään. Kyseessä on käänne myös siinä, miten suurlähetystöjen merkitystä arvioidaan ja mitkä aihealueet ­korostuvat niiden tehtävissä.



Edellisillä vaalikausilla lähetystöverkkoa ehdittiin jo ajaa alas. Maailmanlaajuiset lentoyhteydet, kylmän sodan päättyminen ja digitaalinen tiedonsiirto saivat diplomatian vaikuttamaan vanhentuneelta. Aiemmin hyvin miesvaltainen diplomaattikunta myötävaikutti itse kielteiseen julkisuuskuvaansa pinttyneellä etiketillä ja taipumuksella tärkeilyyn.



U lko- ja turvallisuuspolitiikka lähes katosi useiden lähetystöjen tehtävälistalta. Tilalle nousi Suomen ja suomalaisten yritysten taloudellisten etujen edistäminen.



Kaupalliset tehtävät ovat edelleen lähetystöille yksi painopiste. Niiden rinnalle on tullut EU-jäsenyydestä seuraavia aivan uusia vastuita ja myös kasvavaa valmiutta avustaa maailmalla matkustavia suomalaisia hätätilanteissa.



Venäjän sotilaallisen voiman käyttö Ukrainassa alkuvuodesta 2014 avasi uuden vaiheen ja nosti turvallisuuspolitiikan takaisin Euroopan asialistan kärkeen. Sittemmin on ilmaantunut lisää huolenaiheita, joita ilmastonmuutos ja väestönkasvu korostavat.



Lähetystöverkon merkitys Suomen asemalle ja kriisien ennakoimiselle on selvä. Lisäksi pätevyys syrjäyttää yhä useammin tärkeilyn, eikä diplomatia ole enää edes miesvoittoinen ala.