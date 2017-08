Pääkirjoitus

jokin on kahden viime vuoden aikana radikaalisti muuttanut Saksan politiikkaa, niin Euroopan pakolaiskriisi. Vuosina 2015–2016 Saksaan tuli yli miljoona turvapaikanhakijaa, ja rinnakkaisilmiöinä kriisiin kytkeytyivät radikalisoituneiden maahanmuuttajien määrän kasvu ja terrorismi.Yksi pakolaiskriisin avainhetkistä osui elokuun 2015 loppuun. Budapestin Keletin asemalle kertyi tuhansia Balkanin läpi tulleita pakolaisia. He olivat jumissa, sillä Itävalta sulki rajan Saksaan.Paine oli kova, niin Keletin asemalla kuin Euroopan poliittisessa johdossa. Saksan liittokansleri Angela Merkel otti yhden poliittisen uransa suurimmista riskeistä, joka olisi voinut tietää jopa hänen uransa loppua.Merkel päästi asemalle pakkautuneen väen Saksaan. Kyse oli vain muutamista päivistä, mutta ne vaikuttivat ­Euroopan pakolaiskriisin tulevaan kulkuun, Saksan politiikkaan ja Merkeliin.pakolaiskriisin kriittisimmistä hetkistä on kaksi vuotta ja Saksa valmistautuu viiden viikon päästä käytäviin liittopäivävaaleihin. Vaalikamppailu on niin maltillista, että se herättää jo huomiota. Terrorismi ja maahanmuuttajien radikalisoituminen eivät ole teemoja vaaliväittelyissä, vaikka Berliinin joulumarkkinoille tehdystä terrori-iskusta on alle vuosi.Miksi näin on? Syitä on monia.Saksan valtapuolueet väistävät teemaa, sillä se antaa äärioikeistolaiselle Vaihtoehto Saksalle -puolueelle tilaisuuden hyökätä niin Merkeliä kuin sosiaali­demokraattien kansleriehdokasta Martin Schulzia vastaan. Väistöliike on hankala, sillä nyt hukataan tilaisuus puhua keskeisistä politiikkaratkaisuista.Mielikuva Merkelistä, joka avasi Saksan tulijoille, on vahva, mutta se ei enää pidä paikkaansa. Linja tiukentui nopeasti. Muutokset ovat isoja, kun tiedustelupalvelun rakenne uusittiin ja valtuuksia lisättiin. Turvapaikkapolitiikka pantiin uusiksi.huoliin vastattiin nopeasti. On myös niin kuin Merkel ja Schulz – ja presidentti Sauli Niinistö ja ulkoministeri Timo Soini – sanovat. Euroopan pakolaispolitiikka ratkeaa EU:ssa, ja terrorismia torjutaan parhaiten kansainvälisellä yhteistyöllä. ”Jos integraatio-ongelmat ratkeaisivat Saksan liittopäivävaaleissa, olisin onnellinen”, Schulz on sanonut.Eivät ne ratkea, mutta kyllä kansallisellakin politiikalla on tekemistä asian kanssa. Ja vaikka jotkut mielellään pitäisivät turvapaikkapolitiikan erillään turvallisuuspolitiikasta, se olisi epärehellistä.