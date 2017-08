Pääkirjoitus

järjestää joskus ihania yllätyksiä. Yksi sellainen odotti minua, kun palasin kesälomilta. Huomasin nimittäin nuortuneeni huimasti kesän aikana.Valo ja lepo tekivät eittämättä hyvää ulkonäölleni, samoin se, että liikuin paljon luonnossa. Nuortumiseni varsinainen syy oli kuitenkin Bengt Holmströmin parin viikon takaisen esiintymisen synnyttämä keskustelu siitä, miten reilu tai ­epäreilu Suomen eläkejärjestelmä oikein on tämän päivän nuorten kannalta.Se, mitä itse kukin pitää reiluna, vaihtelee suuresti ja riippuu viime kädessä jokaisen omista arvoista. Mutta jos eläkejärjestelmän oikeudenmukaisuutta mitataan kunkin sukupolven siitä saaman sisäisen reaalituoton avulla, nuoria ovatkin yhtäkkiä myös kaltaiseni 1960-luvulla syntyneet ihmiset eli tämän päivän viisikymppiset.Tai ainakin me kuulumme Eläketurvakeskuksen vuonna 2015 tekemien laskelmien perusteella samaan veneeseen kaikkien meitä nuorempien ikäpolvien kanssa. Sekä heidän että meidän eläkejärjestelmästä saamamme tuotto on varsin samantasoinen. Se on myös selvästi pienempi kuin ennen 1960-lukua syntyneillä ikäpolvilla.laskelma ei tietenkään ole lopullinen totuus. Ja maailma voi muuttua tulevaisuudessa monella eri tavalla. Mutta eläkkeisiin liittyvä sukupolvikysymys ei ole edes toteutuneen kehityksen perusteella mikään ”tämän päivän nuoret vastaan muut” -asia. Murtumat, jakolinjat ja haasteet kulkevat jossain ihan ­muualla.Yksi jakolinjoista on, että maailmassa on aina varmaa vain se, mikä on jo ehtinyt tapahtua. Siksi 1980-luvulla ja sen jälkeen syntyneiden ikäpolvien lopullinen eläke­poliitti­nen asema ratkeaa tarkemmin vasta tulevaisuudessa.Tuo tulevaisuus näyttäytyy kuitenkin sukupolvikeskustelussa kovin synkkänä ja kohtalonomaisena. Kun useat ekonomistit ennustavat, että talouskasvu on vastaisuudessa hitaampaa kuin menneinä vuosikymmeninä, liian moni pitää sitä lopullisena totuutena. Ja kun alle 40-vuo­tiaiden tulokehitys on ollut kymmenen viime vuoden aikana huonon talouskehityksen takia aiempaa hei­kompaa, suunnan ajatellaan jatkuvan samana.Tuntuu kuin kukaan ei potkisi tutkainta vastaan, vaikka syytä olisi.Heikonkin kasvun skenaariot ovat toki tarpeellisia. Ja niihin on tärkeä varautua. Niiden kohtalonomaisuudesta pitäisi kuitenkin irrottautua. Ja tavoitella sen sijaan rohkeasti myös parempaa tuottavuutta ja työllisyyttä. Ne ovat tehokas tapa parantaa nuorempien sukupolvien saamaa sisäistä tuottoa eläkejärjestelmästä.työllisyyden tärkeys sitten jää niin helposti taka-alalle käytännön politiikassa ja muussakin keskustelussa? Onko syynä se, että rakenne­uudistusten tekeminen on ollut suhteellisen hyvin mennyttä eläke­uudistusta lukuun ottamatta niin vaikeaa, ettei enää vain jaksa? Vai se, että yksi sukupolvi ehti jo tottua hitaan – osin miltei olemattoman – kasvun aikaan eikä osaa siksi edes vaatia parempaa?En tiedä. Mutta työllisyysasteen nostamista pitää mielestäni tavoitella siitä huolimatta. Ja jos haluaa olla kunnianhimoinen, sen nostamiseen kannattaa hakea virikkeitä verrokkimaamme Ruotsin ohella myös Ahvenanmaan maakunnasta. Sen työllisyysaste kun on yli 80 prosenttia.Jos yltäisimme joskus samaan myös täällä Manner-Suomessa, julkisen talouden kestävyysvaje poistuisi käytännössä kokonaan. Myös työeläkemaksua voitaisiin alentaa. Se kertoo kasvun ja työllisyyden voimasta.voima kertoo, että kasvumme esteet tuskin löytyvät ainakaan eläkejärjestelmästä – se kun on täsmälleen sama sekä siellä että täällä. Eläkejärjestelmä ei näytä estävän Ahvenanmaalla myöskään pien- ja monialayrittäjyyttä. Ne te­ke­vät siellä oikein jotain aivan muuta.Sitä jotain aivan muuta meidän tulisi mielestäni etsiä huolella myös täällä Manner-Suomen puolella.Entäs se nuortuminen sitten?Huomasin, että voin kyllä edelleen oppia paljon uutta. Ihan upouuden eläkkeen hankkimiseen jäljellä olevat työvuoteni eivät kuitenkaan enää riitä. Siksi jatkan työtä sen puolesta, että jo kertyneet eläkkeet ovat Bengt Holmströmin puheista huolimatta turvassa meidän jokaisen kohdalla myös tulevaisuudessa.