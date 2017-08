Pääkirjoitus

Neuvotteluyhteyden

unionilla on monia virallisia vastauksia. Yhden sellaisen saa kun kysyy, miksi Turkin kanssa yhä neuvotellaan maan EU-jäsenyydestä. Neuvottelut ovat jäissä mutta yhä elossa.Ulkoministeri Timo Soini (uv) antaa esimerkin (Yle 12.1.) vastauksesta. ”Minä uskon keskusteluun. Sen kautta saadaan tietoa ja oma viesti perille. Kyllä heille voi suoraan puhua asioista.” Unionin ulkopoliittinen edustaja Frederica Mogherini (The Guardian 25.7.) kertoo, että ”Turkki on ja pysyy selvästi EU-ehdokasmaana.”on siis se, että kun Turkin päättäjien edessä riiputtaa kymmenien vuosien päässä siintävää unionijäsenyyttä, he vievät Turkkia kohti parempaa demokratiaa ja edistävät ihmisoikeuksia sekä markkinataloutta.No katsotaan, mihin monivuotinen houkuttelu on johtanut.Turkin presidentti Recep Tayyip ­Erdoğan ottaa itselleen yhä enemmän valtaa muiden instituutioiden ja kansa­laisyhteiskunnan kustannuksella. Toimittajia, ihmisoikeusaktivisteja ja opposition edustajia on pidätetty. Voi saada syytteen terrorismin tukemisesta, jos kertoo totuuden, joka ei kelpaa diktaattorille.Vallankaappausyrityksen jälkeen kymmeniätuhansia ihmisiä on erotettu julkisista viroista, koska heidän lojaalisuudestaan Erdoğanille ei ole ollut täyttä varmuutta. Maalliset arvot joutuvat vuosi vuodelta ahtaammalle, koska Erdoğan hankkii kannatustaan Turkin uskonnollisilta takamailta. Presidentti haluaa kansanäänestyksen, joka palauttaisi maahan kuolemanrangaistuksen.Viime viikolla Erdoğan kertoi Saksassa asuville turkkilaisille, että Saksan pääpuolueet ovat Turkin vihollisia. Tarkoitus oli ohjata ääniä syksyn parlamenttivaaleissa äärilaidan puolueille.Turkin talousministeri Nihat Zeybekci taas ­ilmoitti, että Turkki aikoo mukaan Venäjän vetämään Euraasian tulliliittoon – minkä monet EU:ssa katsovat tarkoittavan eroamista EU:n kanssa tehdyistä tullisopimuksista.säilyttäminen Turkin kanssa on tyyppiesimerkki uponneiden kustannusten harhasta. EU:ssa ajatellaan, että neuvotteluja ei kannata katkaista, koska olemme käyttäneet niihin valtavasti aikaa ja energiaa. Samasta syystä me katsomme huononkin elokuvan loppuun saakka.EU:n pitäisi katsoa vain nykyistä ja tu­levaa. Turkki loittonee koko ajan län­ti­sis­tä arvoista. Houkuttelu ei toimi lainkaan.